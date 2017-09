El aumento de las multas en San Mateo enfrenta a Ayuntamiento y Policía Local

¿Te han multado en San Mateo? No eres el único. De hecho, hay días en los que se han registrado hasta 200 multas por aparcar mal en sitios como Riojaforum o Las Norias, donde otros años se hacía la vista gorda. Esto ha provocado las quejas de los ciudadanos, que se han encontrado con que no podían aparcar donde lo hacían habitualmente para ir a las barracas o a ver los fuegos. Las redes 'ardían' de quejas al respecto.

¿Por qué otros años sí se podía aparcar en esos sitios y este año no? La respuesta del portavoz del equipo de gobierno, Miguel Sáinz, es tajante: "preguntad a la Policía". Desde el Ayuntamiento, asegura, "no se ha impartido ninguna orden directa a la Policía Local de multar", con lo que están "tan sorprendidos" como cualquier ciudadano de que se haya sancionado por estacionar en lugares en los que "históricamente se ha sido permisivo en San Mateo". Ni el coche de los vendimiadores se ha librado y también ha recibido su 'receta'.

Sin embargo, no hay mucho que el equipo de gobierno pueda hacer. "Comprendo las quejas, pero no podemos retirar las multas ni influir en la acción de los policías". Los ciudadanos pueden, por tanto, recurrir, pero poco más.

CONFLICTO CON LA POLICÍA LOCAL

Tras esta polémica subyace el conflicto que el Ejecutivo Local mantiene con la Policía, que exige una mejora de sus condiciones de trabajo y salariales. "Antes de San Mateo se les presentó una propuesta para mejorar las retribuciones económicas del sistema de localización de horas extra, pero no cubría sus expectativas y fue rechazada", detalla Sáinz.

Una versión totalmente diferente es la que ofrecen desde el Sindicato de Policía Local SPPME, quienes no entienden que el concejal se muestre sorprendido porque los agentes hagan su trabajo. "Es el mismo concejal que dice que la doble fila en Logroño es un problema y que hay que acabar cono ella", explica Daniel Rodríguez, por lo que ahora "no puede decir que no tiene nada que ver con las multas".

Además, le invitan a hacer públicas las hojas internas de servicios diarios donde cada puesto recibe las instrucciones del día. Éstas recogen por escrito la necesidad de "regular los aparcamientos en Paseo del Prior o en la calle San Millán, entre otras".

En cualquier caso, atribuyen el aumento de multas al hecho de que "en San Mateo hay más tráfico y más coches mal aparcados". Eso sí, reconoce que este año pueden haber multado más que en fiestas anteriores. ¿El motivo? Al igual que Sáinz, citan el conflicto que les enfrenta, pero no en el mismo sentido.

"No hemos multado más como forma de presión, sino que nos vemos obligados a ser escrupulosos con nuestro trabajo por la desagradable situación que vivimos con el concejal y con el comisario jefe. Nos cuidamos mucho de no cometer errores, porque tenemos un jefe que está controlando lo que hace cada trabajador".

Huelga a la japonesa, medida de presión o el simple desempeño correcto de su trabajo, lo cierto es que ha habido un aumento en el número de multas, pero será difícil para los ciudadanos evitar pasar por caja, puesto que los coches estaban aparcados en lugares no permitidos.