Dos Riojas, los mejores tintos por menos de cinco euros

Gastar mucho dinero en un vino no siempre es sinónimo de beber un buen caldo. Igual que comprar un vino barato no significa necesariamente que sea malo. Así lo demuestra El País con una lista de diez vinos tintos por menos de cinco euros que no tienen nada que envidiar con otros mucho más caros.

Son vinos jóvenes en su mayoría y, en algunos casos, con paso por barrica de roble. Son de variedades como tempranillo, garnacha, mencía o monastrell de diferentes regiones españolas y, en lo más algo de la lista, dos vinos de Rioja.

El primero en esta selección es el Milflores 2016 de Bodegas Placios, en Laguardia, un vino elegante, fresco y equilibrado de semimaceración carbónica. El precio de la botella asciende a 4,80 euros y obtiene una puntuación de 9,2 puntos sobre 10.

El segundo de la lista también es un Rioja, Artuke, de Baños de Ebro, un vino con aromas y sabores intensos y un final afrutado que cuesta cinco euros y obtiene también un sobresaliente con un 9,1 sobre 10.