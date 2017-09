Víctor y Rezusta ganan la feria matea de pelota

Las finales, ya se sabe, suelen ser más intensas que bellas. Así ha sido la del torneo de San Mateo, en la que los zagueros han brillado más que los delanteros, y que ha terminado en 22 a 19 para Víctor y Rezusta sobre Ezkurdia y Albisu.

Si Rezusta se llevaba el premio el año pasado, en esta ocasión ha sido el derrotado Albisu el proclamado como mejor jugador del campeonato. Y ya es raro en esta tierra en la que nos gusta el jaleo en los cuadros alegres más que a un cochino rebozarse en el lodo, pero le dieron tan calentito ambos, que Ezkurdia y Víctor disfrutaron de muy poquitas manzanitas para lucirse. Aun así, 19 de los 41 tantos disputados terminaron de forma brillante, arrancando los aplausos de los aficionados que llenaban el Javier Adarraga logroñés.

Aunque vista la estadística y el discurrir del partido podría haber ganado cualquier pareja, tras la final Joseba Ezkurdia explicó la clave de su derrota: el mayor número de regalos cometidos por él y Albisu. Si estos, que jugaban de colorado, cometieron 10 errores, los azules tiraron dos pelotas menos.

8 empates se produjeron hasta el 14-14, aunque casi siempre, dada la igualdad en la zaga, era el empuje de Víctor lo que propiciaba las ligeras ventajas con las que contaron los azules. Los delanteros se enzarzaron en varias ocasiones, produciéndose dos estorbadas de Ezkurdia y una de Víctor, aunque sin que llegara la sangre al río. En la rueda de prensa posterior Joseba confesó no haber estado a gusto en todo el partido, “lento”, comentó.

Hasta el referido empate a 14 Albisu había estado quizá un pelín por encima de Rezusta, este terminó con mejores sensaciones. El 15 a 14 para los azules llegó de un voleón al choco de Victor, que ganó también el 16 de tremendo pelotazo a la zaga. A continuación Ezkurdia tiró tres pelotas seguidas que propiciaron el colchón que los ganadores mantendrían hasta el 22 a 19 final.

Tras recibir los trofeos, Víctor respondió con su habitual temple a los plumillas. Reconoció que los delanteros no habían estado muy brillantes, pero que fue debido a que los zagueros habían jugado un partido “tremendo”. “Las horas de trabajo van dando su fruto, pero queda mucho por mejorar. Quiero seguir jugando partidos como estos. El triunfo me da moral, pero llega el 4 y medio, así que no me puedo relajar”, declaró el pelaire. Terminó sus palabras con el siguiente deseo: “Hay que pelear para que siga así este frontón, que la afición venga, y no solo en San Mateo”.

DATOS

59 minutos duró la final, con algo menos de barullo que jueves y viernes.

Ezkurdia: 8 tantos ganados, 6 fallos.

Víctor: 9 tantos ganados, 7 fallos (uno al marrar un resto de saque).

Albisu: 2 tantos ganados, 4 fallos (uno al no restar un saque sin peligro).

Rezusta: 1 tanto, 2 fallos.

Pues así terminaba una feria matea que ha estado a muy buen nivel, sin ningún día en el que se haya producido un petardazo. Encantado de habérsela contado. El año que viene, ¿más y mejor?