Minutos para el olvido

Alguna vez tenía que ser la primera vez. Lo que pocos esperaban es que Frigoríficos de Morrazo ganara 30-28, al fin en Asobal, al BM Logroño después de ir por debajo en el marcador 51 minutos. Duele perder, pero más cuando se tienen los puntos tan cerca y se escapan, como sucediera ante Granollers, porque las cosas no se hacen cómo se deben. Parece que es el sino de un conjunto frágil cuando va por detrás en el marcador y cuando juega fuera del Palacio. Si ya se preveía una temporada complicada en cuanto a los triunfos, ahora los rivales son conscientes de que pueden ganar a un BM Logroño y eso provoca que los franjivinos sean más vulnerables de lo pensado.

Sólo hay que tomar como referencia esos minutos finales, hasta 5 minutos largos estuvo el bloque de Jota González sin anotar. Se quedó atascado en el tanto 28 cuando Garabaya puso las tablas. El Frigoríficos estaba decidido. Muratovic y Chapela habían conducido a los suyos hasta la igualada y fue Moisés el que ajustó el 29-28. No sirvió el tiempo muerto solicitado por el preparador pucelano para aliviar las penas. Montoro se la jugó desde la distancia y Salazar, en su única parada, dejaba la opción a los vigueses. Sin embargo, hubo pérdida de los anfitriones, aunque Cerqueira se encargó de solucionar el fallo de su equipo con una nueva recuperación.

No sólo eso, cerró el marcador desde los seis metros. Castro quiso reducir diferencias, pero el larguero vino a decir que el Frigoríficos celebraba su primer triunfo de la temporada, y ante el BM Logroño, como si no hubiera mañana. Motivos tenían después de que la campaña pasada los riojanos cedieran ante Villa de Aranda, rival por eludir el descenso de los de Cangas, que dirigía el que fuera segundo de los franjvinos Álvaro Senovilla. Entendible por lo tanto el recibimiento hostil para el BM Logroño, especialmente para su técnico, al que los aficionados no dejaron de cantar "Jota déjate perder, Jota déjate perder".

Pero no hay que perder la perspectiva, con cuatro paradas -todas de Agingalde- es muy complicado ganar. Cierto que el BM Logroño mandó con rentas entre los dos y tres goles, pero no terminó de romper el duelo. Quizá también por el ímpetu de los locales que no lo perdieron la cara al encuentro en ningún momento. Pese a ello, los locales se entregaron a una defensa fuerte. Por fortuna para los logroñeses el acierto de Del Arco y las pérdidas de los galegos que propiciaron varios contragolpes que eran claves para que los franjivinos fueran siempre por delante, 3-6, 8-10 y 11-13 al descanso.

Incluso tras el 19-22, en el minuto 44, el BM Logroño se sentía más o menos cómodo pese a tener en contra una grada entregada que jaleaba a los suyos y abucheaba a los riojanos. Entonces apareció Muratovic para encontrar la solución a los problemas de ataque de los locales. Los riojanos imprimían una velocidad más a sus acciones, con tantos rápidos para evitar que la defensa oponentes se armara. Hasta que el Frigoríficos corrigió sus desasjustes y provocó la voltereta con el 26-25 a casi 8 minutos de la conclusión. A partir de ese momento, cada ataque era una vida. Había intensidad defensiva y mucho miedo a perder. Ambos conjuntos se la jugaron en defensa y ahí estuvo más atinado el Frigoríficos ante un BM Logroño que debe asumir cuanto antes su nueva condición; posición número 13 con 2 puntos después de tres jornadas.

FICHA TÉCNICA

Frigoríficos del Morrazo: Hermones (p), Simes (3), Chapela (6), Cerqueira (3), Maxi Cancio, Pousada (1) y Simic, siete inicial, Salazar (p), Muratovic (7), Suso Soliño (3, 1p), Vujovic, Castro, Potic (4) y Menduiña (3, 3p).



BM Logroño La Rioja: Aguinagalde, Chiuffa (3, 1p), Garciandia (1), Garabaya (3), Castro (1), Del Arco (5) y Ángel Fernández (7), siete inicial, Miguel Sánchez Migallón (1), Paredes, Kusan (3), Montoro (2), Krupa (p) y Kukic (2).



Marcador cada cinco minutos: 1-3, 3-4, 4-6, 7-7, 10-12, 11-13 (descanso); 14-16, 16-18, 20-22, 23-25, 28-27 y 30-28 (final).



Árbitro: Merino Mori y Moyano Prieto (colegio castellano-leonés). Excluyeron a Cancio (min. 20), Muratovic (min. 25), Castro (min. 46) y Vujovic (min. 53) por parte del Frigoríficos del Morrazo, y a Miguel Sánchez Migallón (mins. 16 y 19) y Garciandia (min. 48) por parte del BM Logroño.