Afecciones al tráfico durante el Desfile de Carrozas

El Ayuntamiento de Logroño ha informado de que el Desfile de Carrozas, previsto para el viernes a partir de las 21.00 horas, provocará diversas afecciones al tráfico y al transporte urbano en horario de 19.00 y 22.00 horas. Los conductores deberán atender en todo momento las instrucciones de Policía Local.

La parada, que contará con ocho carrozas, dos más que el año pasado, recorrerá las calles Jorge Vigón, Vara del Rey, Muro del Carmen, Muro de Cervantes, Avenida la Paz y Padre Claret. Las líneas de transporte urbano afectadas son las siguientes:

LÍNEA 1

Hospital San Pedro - Lardero: c/ Rio Lomo - c/ Madre de Dios - c/ Luis de Ulloa - c/ Obispo Fidel Garcia - av. de Lobete - c/ Duques de Nájera - c/ Gral. Vara de Rey.

Lardero- Hospital San Pedro: c/ Gral. Vara de Rey - c/ Duques de Nájera - av. de Lobete - c/ Obispo Fidel García - c/ Luis de Ulloa - c/ Madre de Dios - c/ Rio Lomo

LÍNEA 2

Yagüe - Varea : c/ Marqués de Murrieta - plaza Alférez Provisional - calle Norte - c/ San Gregorio - c/ San Francisco- c/ Madre de Dios - c/ Luis de Ulloa - av. de laPaz.

Varea - Yagüe : av. de laPaz - c/ Luis de Ulloa - c/ Madre de Dios - c/San Francisco - c/ San Gregorio - c/ Norte - plaza Alférez Provisional - c/Marqués Murrieta.

LÍNEA 3

Las Norias - Villamediana : c/ Carmen Medrano - c/ Duques de Nájera- c/ Gral. Vara de Rey.

Villamediana - Las Norias: c/ Gral. Vara de Rey - c/ Duques de Nájera - c/ Carmen Medrano.

LÍNEA 4

Palacio de Congresos - Pradoviejo : av. de Lobete - c/ Duques de Nájera - c/ Chile.

Pradoviejo - Palacio de Congresos : c/ Chile - c/ Duques de Nájera- av. de Lobete.

LÍNEA 5

Madre de Dios - Valdegastea : (Inicio de línea en parada Palacio de los Congresos)- c/ Madre de Dios - c/ Luis de Ulloa -c/ Obispo Fidel García - av. de Lobete - c/ Duques de Nájera.

Valdegastea- Madre de Dios : c/ Duques de Nájera - av. de Lobete -c/ Obispo Fidel García - c/ Luís de Ulloa - c/ Madre de Dios - (final de línea en parada Palacio de Congresos)

LÍNEA 6

El Cortijo - Centro : final de línea en Olimpia.

Centro - El Cortijo : inicio de línea en parada Torre de Logroño.

LÍNEA 7

El Arco - Polígono Cantabria : av. de Burgos - c/ Duques de Nájera -av. de Lobete - c/ Obispo Fidel Garcia - av. de la Paz.

Polígono Cantabria - El Arco : av. de la Paz - c/ Obispo Fidel García- av. de Lobete - c/ Duques de Nájera - av. deBurgos.

LÍNEA 9.

Fuera de servicio

LÍNEA 10

E l Arco - Hospital San Pedro: c/ Duques de Nájera - av. de Lobete- c/ Tirso de Molina.

Hospital San Pedro - El Arco : c/ Tirso de Molina - av.de Lobete - c/ Duques de Nájera

LÍNEA 11.

Fuera de servicio