Me paso el día bailando

Lleva muchos años consiguiendo que sus canciones se conviertan en himnos y sumando fans de todas las generaciones. Este martes un buen puñado de ellos, hasta 5.000, se dieron cita en el Palacio de los Deportes para corear canciones como 'No sé qué me das', 'Ni tú ni nadie' y la que no podía faltar: 'A quién le importa'.

Fangoria no defraudó. Onda Cero La Rioja celebró por todo lo alto su 25 aniversario con un concierto en el que el grupo hizo un repaso por sus mejores temas, junto con otros más recientes y no tan conocidos. Pero Alaska reservó lo mejor para el cierre, con un recorrido por varios clásicos que culminó con la traca final: un mix de canciones para bailar que acabó el concierto en todo lo alto.

Y todo ello, con una puesta en escena muy moderna, con luces y pantallas que creaban una atmósfera muy particular. Nacho Canut en un discreto segundo plano y dos bailarines dándolo todo en cada tema pusieron el resto. Alaska ofreció lo que se espera de ella: puro espectáculo.

Además, Alaska y Nacho Canut pudieron disfrutar de uno de nuestros productos estrella: las peras de Rincón de Soto, y quisieron agradecer el regalo en su Instagram.