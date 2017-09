Víctor y Rezusta consiguen el primer punto de la feria matea

En el partido que abrió la feria el ezcarayense Darío Gómez alcanzó un cómodo triunfo, bien arropado atrás por Irusta (22 a 11 sobre Peña II e Etchegoin. Los derrotados aguantaron el tipo hasta el 6 a 7, pero los colorados de la empresa ASPE navegaron de ahí al final con demasiada comodidad para el espectáculo. Era el primer día que jugaba en sanmateos el nuevo jugador francés de ASEGARCE Iñaki Etchegoin, poderoso zaguero al que se le notan aún las formas del trinquete (sobre todo con su gran volea defensiva de zurda). Se le hizo largo, muy largo, el partido, fallando 5 pelotas sin complicación en la segunda parte.

El primer partido del torneo enfrentaba a Bengoetxea VI y Merino II contra Víctor y Rezusta. Fue un partido emocionante y divertido, con dos partes muy diferenciadas: En la primera, gran trabajo de los colorados para romper el partido y escaparse 9 a 2 y 11 a 4. Víctor y Rezusta no hacían pareja, moviéndoles muy bien Oinatz para evitar los zarpazos del zaguero de ASPE. En cambio Víctor Esteban no acertaba con la puntilla, haciendo sonar la chismosa en varias ocasiones. El de Ezcaray no consiguió puntuar hasta el 7 a 12.

Pero todo cambió tras el 14 a 7 favorable a los colorados (un tanto precioso, por cierto, que terminó el campeón manomanista echando la dejada encima de Rezusta, que de rodillas defendía desde el rincón). Pidieron en ese momento su primer descanso, unificaron parece su estrategia, y salieron dispuestos a acogotar al zaguero de Villar de Torre. Aún marcó el 15 David Merino de pelotazo cruzado, pero en el siguiente Víctor encontró por fin el agujero de Bengoetxea: Las paraditas de gancho a la pared. Además del 8 a 15, a partir de ahí el riojalteño ganó otras 3 pelotas con esta jugada. Pero la clave de la remontada de los azules no solo fue el acierto adelante, sino lo más importante fue que Víctor y Rezusta lograron agotar a Merino II: Los tantos 12 y 13 fueron durísimos, terminando ambos con el de Villar de Torre buscando oxígeno en las sillas de la cocacola.

A Bengoetxea parecía habérsele acabado la gasolina, todo lo contrario de Víctor, que en la segunda parte lo bordó. A Merino II, aunque devolvía todas y cada una de las pelotas, cada vez le costaba más quitarle el aire a Víctor. Así, el marcador poco a poco se fue comprimiendo: Del 15 a 10 para colorados se pasó al 13 a 15. La tacada fue frenada con dos buenas intervenciones de Oinatz (una dejada al choco a vuelta de gancho y una paradita en la pared de gancho), colocando el 17 a 13.

Pero los azules habían encontrado la senda, y tras un error de Bengoetxea volvieron a sumar tantos. La remontada se consumó en el cartón 17, y digo cartón y no luminoso porque al marcador electrónico se le fundieron algunas bombillas y el resultado no se veía con claridad. Anduvo lista la intendencia, y en un periquete colocaron sendos marcadores manuales, uno en el frontis y otro en el rebote.

Y en 17 se quedaron clavados los colorados, mientras los corredores de apuestas movían las pelotas de tenis huecas frenéticamente. Paseo de ahí al final para Víctor y Rezusta, que consiguen así su primer punto en el torneo.

DATOS

Unas mil personas acudieron este primer día de feria matea al Adarraga, adornando con sus cánticos y ovaciones el espectáculo.

Bengoetxea VI: 6 tantos y 6 fallos (uno al enviar un resto de saque de sotamano arriba).

Víctor: 8 tantos más un saque, 7 fallos.

Merino II: 3 fallos (uno al no devolver un saque restable), 2 tantos atrás (uno de precioso y rápido sotamano de diestra).

Rezusta: 2 fallos (uno a resto de saque), 2 tantos de pelotazo y tentetieso.

Una hora duró el estelar.

En el postre, Ugalde-Jaunarena 18, Arretxe II e Iturriaga 15.