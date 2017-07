La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Parlamento de La Rioja, Concha Andreu, ha advertido este jueves en rueda de prensa que, antes de que se cumpla el plazo de reparto de autorizaciones de plantación de viñedo de 2017, "ya se han cometido irregularidades que conllevarán de nuevo un fraude".

Andreu ha detallado que, en La Rioja, la plantación de viñedo está prohibida y sólo se permite si va acompañada de autorizaciones administrativas expresas, autorizaciones tienen como objetivo facilitar el cultivo de la viña a jóvenes menores de 40 años, que no son propietarios de viñedo pero que son agricultores y jefes de explotación.

Para la portavoz socialista, la concesión de autorizaciones "debería hacerse con la máxima transparencia y limpieza". Sin embargo, ha dicho Andreu, "desde el PSOE llevamos denunciando que si este proceso se caracteriza por algo es por todo lo contrario". En el reparto de hectáreas de 2016, ha afirmado, "comprobamos que no hubo transparencia, que no se cumplieron requisitos, que no se cumplió con los objetivos previstos del reparto y que terrenos que no debían transformarse de forestal en agrícolas, se convirtieron".

"IRREGULARIDADES"

Las alegaciones que se han presentado por parte de los solicitantes inadmitidos o trasladados directamente al Grupo II, "no han sido contestadas y eso es una irregularidad", ha alertado. Como ha señalado, la norma dice "una vez termine el periodo de presentación de solicitudes, notificarán a los solicitantes cuya solicitud haya sido excluida por no cumplir con el criterio de admisibilidad, una resolución indican los motivos por los que se deniega la solicitud".

"Sin embargo, el Gobierno incumple el Real Decreto vigente y se incurre en una ilegalidad, como así lo reflejó UPA registrando una denuncia en Delegación de Gobierno dirigida al Ministerio, y como así nos han manifestado muchísimos solicitantes de autorizaciones para el reparto del año 2017", ha dicho.

La segunda irregularidad conocida ya es que "existen agricultores, a los que se les ha comunicado vía telefónica y no por correo certificado, que las fincas suyas están también presentadas por otro agricultor para la solicitud de autorizaciones de viñedo".

"Si es necesaria la presentación del contrato de arrendamiento escaneado a la hora de formalizar la solicitud, cómo es posible que existan dos contratos sobre las mismas parcelas", ha dicho Andreu. Y además, "no ha habido comunicación ni resolución oficial al respecto, con lo que hay agricultores con contratos formales de arrendamiento, que no saben qué va a pasar".

Por todo esto, y "a la espera de que el fraude que ocurrió en el reparto de 2016, no vuelva a ocurrir ahora", el PSOE ha solicitado la comparecencia "urgente y extraordinaria" del consejero de Agricultura, Iñigo Nagore, en el Parlamento "y revisar los expedientes", como ha avanzado la portavoz socialista.