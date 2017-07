Florencia Todarello, cuando el arte se transforma en moda

Nació en Argentina, tiene nacionalidad italiana y vive en La Rioja desde los 12 años. Es la mezcla cultural que estalla en Florencia Todarello, la diseñadora que ha representado a La Rioja en los XXXII Premios Nacionales de la Moda para Jóvenes Diseñadores.

Desde pequeña sintió gran pasión por el mundo del arte en todas sus vertientes, descubriéndolo como una forma de expresión libre, "con el factor añadido de ver lo que quieres transmitir puesto en otras personas, algo de lo más estimulante". En concreto, con su colección VUOTO, la que presentó a este certamen, se centra en el vacío, inspirándose en las obras del artista Bruno Catalano, 'Los Viajeros'.

"Buscaba representar con las prendas la idea del vacío que sufren las personas que han dejado su lugar de origen para ir en busca de un futuro mejor". Objetivo logrado.

Todarello tiene claro que, a pesar de lo incierto de esta profesión, "no hay que quedarse quietos e ir a por lo que a uno le apasiona contra viento y marea". Considera además que, aunque en La Rioja la carrera sigue siendo bastante nueva, "hay un montón de gente con muchísimo talento, auténticos artesanos, con tanto amor por lo que hacen que ves su felicidad al ayudarte y transmitirte todo lo que saben".

Le preguntamos por las tendencias para las próximas temporadas y Florencia reflexiona. "Tendríamos para rato con esa pregunta... pero no perdáis de vista el color naranja", concluye.

Recién llegada del certamen de Jóvenes Diseñadores, la joven de origen italoargentino se muestra satisfecha. "No había participado en ninguno hasta el momento y que el primero sea representando a La Rioja, ha sido todo un honor", explica, "además, este tipo de certámenes nos brindan una grandísima yuda, no sólo para darnos a conocer sino también para ayudarnos a no desanimarnos y a coger fuerza".