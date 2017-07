La salud dental: cómo cuidar nuestros dientes y encías

Sabemos de la importancia de la prevención médica, y cuando hablamos de la salud dental, no es la excepción. Nuestro dientes y encías son una parte fundamental de nuestra anatomía, ya sea desde el punto de vista estético como del orgánico. No olvidemos que es el primer eslabón en la cadena de la digestión; cuidar de su estado y mantenimiento nos ayuda a prevenir problemas y a contribuir a que nuestra dentadura dure por más tiempo y en excelente estado.

Leemos en el blog de dentista velez malaga algunos consejos útiles que no debemos olvidar a la hora de cuidar nuestra boca.

¿Es importante la limpieza profesional? ¿cuáles son sus ventajas? Por supuesto que es importante, de hecho fundamental. Una limpieza realizada por profesionales (dentistas o higienistas) nos aseguran una limpieza profunda y completa, ya que el cepillado diario no es suficiente para mantener la limpieza adecuada a largo plazo. Los restos de comida no se logran eliminar completamente, por lo que es aconsejable realizar una vez al año la limpieza bucodental profesional. De este modo eliminaremos sarro, manchas, bacterias, además de poder disfrutar de la sensación de alivio que proporciona este tipo de limpiezas. Además, los dientes se verán más blancos y nos ayuda a combatir el mal aliento, resultado de las bacterias acumuladas en el tiempo. Otra importante ventaja de este tipo de limpiezas es que ayudan a reducir la posibilidad de tener caries, gingivitis, periodontitis o cualquier otra enfermedad relacionada con la falta de higiene bucal.

¿Cómo podemos mantener una buena salud dental? Tomando en cuenta estos consejos, lograremos gozar de una boca más sana.

Recuerda cepillarte cuidadosamente después de cada comida

Intenta limitar “el picoteo” entre comidas

Las dietas demasiado ricas en azúcares o carbohidratos son desaconsejadas

Evitar el cigarrillo, pues el tabaco aumenta el riesgo de caries o periodontitis

Un cepillado completo debería durar como mínimo dos minutos, realizando pequeños movimientos circulares, hacia delante y hacia atrás

No olvides cuidar de tus encías, lengua y paladar; aquí se acumulan muchas bacterias

Intenta usar un dentífrico con flúor

No uses el mismo cepillo de dientes por más de tres meses

Usa siempre hilo dental, ya la que la seda ayuda a eliminar los restos de alimentos que quedan atrapados entre los dientes

Hazte una revisión periódica con tu odontólogo

¿Que debo hacer si me sangran las encías? El sangrado de encías es muy frecuente, y puede ocurrir tras el cepillado, tras morder algún alimento duro, o incluso sin razón alguna. Las encías requieren el mismo cuidado que nuestros dientes, y su higiene es fundamental para mantener nuestra boca sana. Las encías que se inflaman, o que presentan un aspecto rojizo, están reflejando los primeros síntomas de una enfermedad periodontal, y debemos prestar mucha atención a esto pues, de no tratarlo a tiempo, podemos perder piezas dentales



Si estamos en la fase primaria, lo más normal es que nos sintamos dolor y que por ende no nos demos cuenta; es por eso que es tan importante acudir periódicamente al odontólogo para una revisión. En esta primera fase, se nota un cierto enrojecimiento en las encías, y se produce el sangrado durante el cepillado. Esto se llama gingivitis. Si no se trata en forma adecuada, la inflamación sigue creciendo, alcanzando la cavidad por debajo del diente y esto puede provocar, con el tiempo, que las encías retrocedan y que los dientes pierdan su soporte. La importancia de detectar este problema en sus primera fases es crítica .

Para detener este problema, es importante mantener una excelente higiene bucodental, eliminando con regularidad la placa bacteriana que se acumula en la superficie, tanto de los dientes como de las encías. Estas son las bacterias que producen las toxinas que atacan el tejido de las encías. Es por eso muy importante consultar con el odontólogo, que nos recomendará seguramente una pasta de dientes especial para el cuidado de las encías, además de añadir al cepillado y cuidado diario, un enjuague antibacteriano para prevenir la placa.

¿Cómo se realiza un correcto cepillado de los dientes? Es muy importante aprender a cepillarnos los dientes en la forma correcta, y para esto debemos colocar el cepillo en un ángulo de 45 grados y proceder al cepillado de cada diente, siempre con movimientos circulares y girando el cepillo. De este modo nos aseguramos de eliminar la placa desde la encía y hacia el filo de los dientes.Esta acción la debemos repetir con todos y cada uno de los dientes, asegurándonos de limpiar los dientes también por su superficie interna, deslizando el cepillo desde la línea de encía hacia el filo del diente. Hay que prestar particular atención a las zonas responsables de la masticación, con movimientos de atrás hacia delante. Y también hay que cepillar la lengua.