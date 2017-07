Las mujeres ganaderas se reivindican al ritmo de 'Despacito'

#6

Bónico 20/07/2017 14:26h

No hablan de igualdad, descriminación, patriarcado, opresión y esas cosas; es cierto. Hay más razones que el ecologismo y la despoblación para mantener el entorno rural, allí todavía son personas arraigadas y con fuertes vínculos y no meros individuos (la última parte indivisible de un todo) atomizados que echan papeletas en urnas como ovejas, tienen mucho que recordarnos. Qué será de nosotros cuando odo eso desaparezca por completo, no podremos ni deleitarnos con imaginarlo porque se nos habrá olvidado (y no habrá ley de memoria histórica para esa forma de vida, habrá sólo leyenda negra). Casi prefiero que no les subvencionen, porque hay ayudas que matan. Que sea lo que Dios quiera.

