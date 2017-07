Algunos consejos para encontrar el amor (o mejor dicho, cómo conquistar al hombre de tu vida)

Puede que ya le hayas conocido. Una mirada, un gesto, un saludo. Y sí, ya lo sabes, estás loca por él. No duermes bien, no tienes hambre, y en lo único en lo que piensas es en cómo llamar su atención y hacerle ver que tú eres la mujer perfecta para él.

O puede que aún no hayas dado con él, pero tienes bastante en claro cómo es el hombre de tus sueños. Sea como sea, te interesa seguir leyendo, porque hemos descubierto una página web que descubre algunos secretos, trucos y estrategias que te servirán para conquistar al hombre tu vida, sea cuando sea que se presente.

Nos referimos a la página de volverconel10.com/derritelo-de-amor-pdf-opiniones/, donde encontramos la historia y los consejos de una chica llamada Sofía, que nos habla de su experiencia y de un libro en particular: la Guía Derrítelo de Amor. Esta guía, escrita por una experta en parejas, Noelia Sandoval, está especialmente dirigida a todas aquellas personas que quieran conocer los secretos del amor. Según cuenta Sofía, la guía de Noelia está basada en sus profundos conocimientos de psicología masculina, asegurando que hay un 98% de probabilidades de conquistar a cualquier hombre si uno así se lo propone. Noelia Sandoval es antropóloga, y ha realizado varias investigaciones en áreas de biología y neuroquímica, y toda su experiencia profesional junto con su experiencia de vida la han llevado a a creación de esta guía, que puede encontrarse en internet.

Y aunque en nuestro país la compra por internet es algo de todos los días, aún existe algo de reticencia, y de hecho Sofía cuenta en su blog (ella es de Chile) que en su país no está implantada la compra por internet como un hecho cotidiano. Esto es, sin dudas, por el temor al robo del número de la tarjeta, un temor por cierto más que válido cuando los sitios donde compramos no están protegidos debidamente. Pero sabiendo que es un sitio seguro, que ha tomado todas las medidas necesarias que nos garantizan la compra segura, no hay por qué tener miedo alguno. Y si por las dudas aún te queda algún resquemor, antes de hacer alguna compra por internet lo que te conviene es cerciorarte de tener dinero en tu tarjeta monedero, o tener una cuenta Paypal exclusiva para este tipo de gastos. Con una cuenta de este tipo, estarás tranquila que jamás podrán robar los datos de tu tarjeta principal.

Volviendo a la guía: decíamos que la autora es una experta, pero lo que resulta particularmente interesante es que su libro se basa en sus propias vivencias, es decir, en la propia biografía. Noelia cuenta en esta guía todo lo que puso en práctica para conquistar a un hombre, lográndolo.

El libro está basado en una de sus áreas de investigación la neuroquímica, donde hizo descubrimientos acerca de lo que las personas consideran amor, logrando descifrar una especie de mapa cerebral. A partir de allí, desarrolla estrategias muy precisas, poniendo en práctica un plan que la llevó a lograr lo que tanto deseaba: estar junto a su gran amor.

¿Qué es lo que nos cuenta Sofía acerca de la Guía de Noelia Sandoval? Primero que nada, la rapidez de los resultados; en sólo pocas semanas, no más de cuatro, ya se consiguen. ¿Pero cómo? Vamos a intentar resumir a continuación los puntos más importantes que pueden encontrarse en esta guía.

Cómo lograr ser totalmente irresistible para cualquier hombre

Cómo conocer a la persona que quieres atraer

Cómo lograr que el hombre de tus sueños haga lo que quieras por tí

Conocer técnicas efectivas y comprobadas para activar tu lado conquistador y más seductor

Cómo tener un acercamiento exitoso al hombre que te gusta: el paso a paso

Qué errores se deben evitar para lograr enamorarlo

Cómo cambiar “tu chip” para siempre y tener la actitud necesaria para conquistar

Cuál es el mejor lenguaje corporal para dejarlo con la boca abierta

Cómo dejar huella: técnicas para quedar grabada en el subconsciente del hombre que te gusta

Cómo hacer uso de las redes sociales para llamar la atención de un hombre

Un plan detallado de 7 semanas

Guía de objetivos precisa: un plan completo

Los resultados son obvios: verás reforzada tu autoestima, tu lado de seducción potenciado, aprenderás cómo detectar señales y hacerlas funcionar a tu favor y cómo manejarte siempre desde la conquista y el triunfo.

Al comprar la guía obtienes, además, 60 días de garantía. ¿esto qué quiere decir? Que si lo que lees no te agrada, o ver que no obtienes los resultados deseados en poco tiempo, se te devolverá el dinero. Atención: esta guía no está disponible en librerías, sólo por descarga en internet, en formato PDF.