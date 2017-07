Ahorrarte la cuota de autónomos con una falsa cooperativa, ¿oportunidad o fraude?

#1

Brokovich 18/07/2017 22:34h

Ni fraude ni oportunidad. Mi experiencia después de tres años en una cooperativa es que es un buen sistema para facturar ingresos muy eventuales de una forma legal. Esos numeros que publicitan son irreales pues segun mis cálculos y mi experiencia aprox un 50% de la factura se queda por el camino en altas a la SS, gastos de tramitacion, retenciones, sobrecargos por rendimientos del trabajo en la declaracion de la renta. Nada debería decir el estado de un sistema que permite aflorar actividad económica y a la que el estado no ha dado cabida para ingresos muy puntuales en los que no es rentable pagar una cuota mensual. No es oro lo que reluce pero al menos ayuda.

