Comienza la cuenta atrás para los BMW Motorrad Days en la estación de esquí de Formigal

Al pensar en Formigal la primera imagen que le viene a uno a la mente es la de montañas nevadas y multitud de personas disfrutando del esquí o del snowboarding. Lo cierto es que dicho paraje oscense a lo largo del año también actúa como sede de diversos eventos que no tienen nada que ver con las mencionadas actividades deportivas, siendo un claro ejemplo la quinceava edición de una cita obligatoria para los amantes de las motocicletas, especialmente de aquellas creadas por el fabricante alemán que cuenta con un gran prestigio en todo el mundo. La cuenta atrás se ha iniciado ya creando una enorme expectación fruto de lo satisfechos que salieron los casi 7.000 asistentes de la anterior edición de los conocidos como BMW Motorrad Days.

En esta ocasión el evento dará comienzo el viernes 8 de septiembre y terminará al cabo de dos días, concretamente el domingo 10. El lugar escogido por los organizadores vuelve a ser la maravillosa estación de esquí Formigal que ha sabido adaptarse a los tiempos modernos sacándole rendimiento económico no solamente a la época invernal, sino también al resto de estaciones del año en las que no es posible gozar de la nieve presente en sus interminables pistas. El final del verano es el momento perfecto para disfrutar de un acontecimiento de estas características que congenia a la perfección con Formigal no solo en lo que a la gran cantidad de espacio disponible se refiere.

Y es que la estación oscense resulta un entorno idóneo para la realización de las múltiples actividades que tienen lugar en los BMW Motorrad Days, siendo la exhibición de motocicletas una de las más esperadas por todos los asistentes. Son muchas las novedades por parte del fabricante alemán que se presentarán en esta edición, destacando sobretodo la de la moto capaz de volar, la cual ha sido creada con la colaboración de la empresa juguetera LEGO. A este futurista modelo se suman otras novedades que el público puede tener el placer de probar.

Otra actividad por la que se sienten atraídos prácticamente todos los asistentes es la demostración de acrobacias, contando en 2017 con la participación no solo del habilidoso Narcís Roca que el año pasado ya deleitó al público con piruetas imposibles realizadas en un circuito cerrado, sino también de la piloto Sarah Lezito que a pesar de ser muy joven es capaz de dejar boquiabiertos a los amantes del motociclismo. Y no es para menos, puesto que los movimientos efectuados encima del vehículo de dos ruedas no están a la altura de cualquiera, requiriendo una preparación física y mental que solamente se encuentra al alcance de profesionales de este calibre.

Durante todo el fin de semana Formigal también será un lugar de reunión para el público que desee escuchar experiencias moteras, las cuales son contadas en vibrantes ponencias realizadas por auténticos apasionados de las dos ruedas. Desde una ruta con decenas de anécdotas hasta una carrera profesional narrada por un afamado piloto, éstas y muchas otras vivencias también atraen a innumerables asistentes que se deleitan con dichas historias soñando con ser ellos los que algún día pasen a protagonizarlas montados en alguna de las BMW que forman parte de la inmensa exposición.

Antes y después de las ponencias se celebran una serie de conciertos de música que generan un ambiente ideal para los moteros y sus familias, las cuales pueden gozar de momentos de descanso tomando algo en los diversos puestos de alimentación que se encuentran distribuidos a lo largo de las múltiples carpas presentes en la estación de esquí.

Nuevamente se espera que los BMW Motorrad Days sean un rotundo éxito superando incluso la cifra del año pasado. Probablemente en 2017 el número ronde los 10.000 asistentes, lo cual era impensable años atrás por los organizadores que han depositado grandes esperanzas en la celebración de este evento al que acuden no solo personas de la geografía española, sino también turistas de muchos otros países que aprovechan su estancia en Aragón para disfrutar de sus dos pasiones: visitar parajes de ensueño y gozar de las motocicletas del fabricante BMW que destacan no solo por su fiabilidad, sino también por las comodidades que ofrece a los pilotos.