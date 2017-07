Guía de compra de juguetes eróticos: algunos consejos para la compra en internet

Con más de 100 millones de copias vendidas y una adaptación cinematográfica que ha causado furor, 50 sombras de Grey ha logrado disparar las ventas de juguetes sexuales alrededor de casi todo el mundo.

Los juguetes eróticos se han convertido así en fieles compañeros del día a día de muchas personas y parejas, pues se ha demostrado que son una buena forma de conocerse a sí mismo y de intimar con alguien de una forma mucho más eficiente y diferente. El abanico de posibilidades en cuanto a juguetes sexuales es tan amplio como el número de servicios digitales que afirman poder efectuar un servicio de venta de dichos productos. No obstante, es muy importante tener en consideración algunas cosas para no ser víctimas de estafas ni acabar comprando cosas que luego no utilizaremos. Por ello, te proporcionamos una guía de compra para adquirir los juguetes sexuales adecuados a tus necesidades y deseos así como algunos consejos a la hora de decidir dónde comprarlos.

¿Dónde hallar los juguetes eróticos?

En primer lugar, es importante saber dónde hallar el producto en cuestión. Antes de todo, te recomendamos una tienda digital antes que una tradicional; pues los sex shops tradicionales son pequeños, tienen menos productos y todo el mundo te verá entrar en él. Un sex shop online, en cambio, será mucho más discreto, pues algunas páginas web ofrecen servicios 100% anónimos y discretos así como seguros y fiables. Vivesexshop es uno de los ejemplos más notorios, pues ha logrado situarse como una de las primeras opciones de los españoles por ofrecer una compra segura gracias al software que poseen que vela por el protocolo SSL2.0 y salvaguardan tus informaciones de pago gracias al vínculo estratégico comercial que poseen con La Caixa.

Has de fijarte también en las páginas que puedan ofrecerte un envío cuyas características resulten una comodidad añadida: es posible adquirir un producto sexual y recibirlo en casa en cuestión de horas sin tener que moverte de ésta; y, por supuesto, en paquetes neutros y sin publicidades ni informaciones, para poder salvaguardar tu intimidad y no poner en riesgo tu anonimato. Muchas páginas tienen servicios de envío gratuito e incluso servicios colindantes muy interesantes, como un tiempo de devolución interesante como el que ofrece la tienda erótica de la que te hemos hablado.

En el sex shop online Vivesexshop podemos encontrar mucha variedad de artículos, ya que no hay limitación de espacio en productos. Además, te da la posibilidad de encontrar todo tipo de información en relación con el producto, bajo forma de descripciones exhaustivas del material y su funcionamiento, para poder comprar sin lugar a errores.

La cantidad de productos que existen en el ámbito de la sexualidad es un factor muy positivo para poder encontrar lo que buscas. Un amplio catálogo de posibilidades está a tu disposición, pero queda dilucidar qué es lo que necesitas. Hay consoladores, vibradores, y otros productos más picantes como bolas chinas o arneses (muy al estilo de 50 sombras de Grey).

Elegir en función a las necesidades o gustos

Es importante elegir según la personalidad o los gustos sexuales de una persona:

Productos mixtos para hombres y mujeres: Muchas parejas optan por los juguetes sexuales para avivar la llama de la pasión y evitar que se apague. Desde vibradores y dildos clásicos hasta huevos vibradores que proporcionan placer mutuo adaptado a cada zona erótica de cada uno de los dos. Por otro lado el anillo vibrador es una idea muy interesante para aquellas parejas que quieren estimularse y llegar al orgasmo más rápidamente, pues la vibración proporciona placer a ambos.

Para mujeres: Una de las ideas más interesantes que están gustando cada vez más este año son las bolas de Geisha, un conjunto de bolas unidas hechas de material adaptado a la zona genital femenina. Éstas ofrecen a la mujer un intenso placer tanto solitario como en pareja, proporcionando así una increíble variedad de posibilidades de juego.

Para hombres: El masturbador sigue siendo uno de los gadgets favoritos de los hombres, pues son productos que simulan zonas genitales para simular una penetración. Es importante encontrar el masturbador que tenga los mejores materiales, pues ello hará que la experiencia sea mucho más realista y placentera. Las opiniones de internet alaban los de Vivesexshop.

A la hora de comprar productos sexuales en internet, es importante también tener una Guía para productos eróticos, pues te dará una serie de consejos y datos que podrían serte de utilidad. Ésta última te dará algunos consejos como el hecho de no compartir tus productos eróticos, limpiarlos con frecuencia y quitar las pilas al gadget antes de lavarlo.