Uno de los 50 colegios de España con nombre franquista está en Logroño

#3

Sergio Pascual Ochoa 18/07/2017 14:50h

18 de julio como no los de izquierdas tocando las narices Yo nací 50 años de la Guerra Civil, a mi me importa cuatro narices como se llaman las calles o los colegios, lo que me importa es que yo tenga trabajo y que dentro de 40 años pueda cobrar mi pensión a los muertos de un lado y de otro dejadlos en paz

A favor 1 En contra 4 Denunciar A favor 1 En contra 4 Denunciar