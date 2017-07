Zancadas contra la violencia machista

#1

ramón 18/07/2017 11:58h

ajajajajaj qué mala suerte ha tenido que se ha encontrado a un grupo de mujeres no subvencionadas ni idiotizadas por la educación pública, lo que vienen siendo mujeres y no idiotas feministas con titulitis universatariaritis que sólo por tener título se creen algo y no son más que idiotas sumisas adoctrinadas para odiar todo lo que los políticos les mandan y que no les llegan a esas mujeres, a las que desprecian y escupen un día tras otro, ni a la suela del zapato (por lo menos ha tenido la decencia de ponerlo en el vídeo y no borrarlo....aunque se ve como el muy idiota les hace preguntas sólo para que le den la razón en vez de para buscar la verdad y entender realmente las cosas...muy al estilo rioja2). Una vez más se demuestra de que nada tiene que ver con la sociedad rural y tradicional eso de la violencia "machista" y el machismo. El feminismo ahí poco tendría que pescar. Lástima que La Rioja se esté convirtiendo en un páramo y ya sólo queden idiotas urbanitas alienadas, adoctrinadas, desarraigadas y obligadas a odiar la tradición. El primero que sale en el vídeo es Miguel Lorente del PSOE (partido con una tradición machista y patriarcal como todos los socialistas) que es uno de los hijos de puta sin escrúpulos más grandes del país. Un pesebrero infame que vive del negocio del feminismo, sólo hay que oírle las tonterías inmundas que dice...lo mismo que luego repiten una y otra vez como loros las idiotas como las de rioja2.

