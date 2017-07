El tapón de corcho, un mercado a salvo de copias chinas

Hoy en día es prácticamente imposible encontrar un producto que no tenga su versión china, siempre más barata y, normalmente, de peor calidad. Pero El Confidencial lo ha encontrado. Los chinos no consiguen imitar los corchos de las botellas de vino, champán y cava por una sencilla razón: sus alcornoques no tienen las mismas características que los nuestros.

Portugal y España producen el 80% de los tapones de corcho a nivel mundial. Nuestros vecinos nos han ido adelantando en este mercado en las últimas décadas por el gran apoyo que les proporcionan las instituciones portuguesas.

En España se producen unos 1.900 millones de tapones de corcho al año y el sector genera una facturación de 350 millones de euros. En La Rioja tenemos una de las principales empresas del país. Víctor y Amorim, ubicada en el polígono Lentiscares de Navarrete, forma parte del mayor grupo a nivel mundial, con sede central en Portugal.

En su página web, un contador en tiempo real muestra las emisiones de CO2 que producen los tapones artificiales y la cantidad de CO2 que absorben los tapones de corcho. Este material retiene más CO2 del que emite y, para obtenerlo, no es necesario talar árboels. En el sector tienen claro que, al igual que China no es competencia, los tapones de otros materiales artificiales tampoco lo son.

En un principio, cuando salieron al mercado, los tapones de plástico o aluminio golpearon al corcho natural pero ese efecto duró poco porque siempre se ha asociado el producto de calidad,sea cual sea la bebida, con el tapón de corcho.

A estas alturas, a este producto único y autóctono, sólo le queda una asignatura pendiente: conseguir rematar su proceso de reciclaje para que pueda ser transformado en biomasa.