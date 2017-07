El blues que emana del Camero Viejo

Lo Laguna de Cameros es singular. Este fin de semana ha tenido lugar, un año más, por quinto año consecutivo, el Cameros Blues Festival, el festival de blues y música americana de raíz del municipio. Y, como no podía ser de otra manera, se ha saldado, como viene siendo habitual, con un exitazo y con mucho buen rollo en el Camero Viejo.

El festival, organizado por la asociación Cameros Blues, con la colaboración de la Asociación de Amigos y Amigas de Laguna de Cameros y el Ayuntamiento de la localidad, entrevera música, mucha música, diez grupos en 48 horas, y otras muchas propuestas: talleres, mercado, senderismo, degustaciones, actividades infantiles…

El programa arrancó el viernes en jornada vespertina con Iker Piris y Blas Picón y Javi Vega. La jornada sabatina fue numerosa en actividades. Entre paseos por los montes, talleres de baile, títeres y degustaciones de queso camerano y huevos de corral, saltaron al escenario los bilbaínos Dr. Maha's Miracle Tonic, los sorianos Vanessa & The Criminals y los belgas Doghouse Sam & His Magnatones. La sesión de noche corrió a cargo del Edu 'Bighands' Trío, Los saxos del Averno y Dr. Punko DJ.

El domingo, jornada de clausura, contó con las sesiones de los bilbaínos Crazzy Jazzers, los jienenses Maldito Swing y los bizcaínos Travellin' Brothers. Todos los conciertos, como cada año, fueron gratuitos. El pueblo se convirtió como es habitual en un hervidero y multitud de visitantes optaron por acampar en las zonas habilitadas por la organización.

Fotografías de Simón González y Cameros Blues Festival.