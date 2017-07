Un rincón vegano para el turismo en La Rioja

#1

sinsentido 13/07/2017 21:01h

1º el Molino del Corregidor no es propiedad suya, lo tienen en explotación. 2º No es un Hotel está considerado como una casa rural. 3º. Me parece estupendo que tengan esa iniciativa, porque desde ese sitio tienen excursiones muy apetitosas. 4º Su vecina de La Vida es Sueño, estará encatada e tenerlos de vecinos.

