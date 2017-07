¿Te consideras una mujer boho?

Se ha convertido en el uniforme de los festivales de música; desde el renombrado Coachella pasando por los nacionales como el Sonar, el Primavera Sound o el MadCool. Pero no sólo se ha quedado en las fronteras festivaleras, ha triunfado tanto que actualmente esta pisando fuerte en la calle. Muchas de las influencers lo han convertido en su sello.

¿Cómo conseguir adaptar este estilo? Ya os avisamos que no es una tarea nada nada fácil; la línea entre conseguirlo e ir disfrazado es muy delgada. La personalidad es uno de las factores más importantes para abordarlo; es imprescindible mezclar esencia hippie con el espíritu bohemio. Desde que Sienna Miller nos sorprendiera durante el festival de Glastonbury en 2004 ha ido ganando adeptos; la comodidad es su mayor cualidad, pero sin olvidar adaptar las últimas tendencias.

¿Qué prendas y estampados forman parte de este cocktail?

Shorts vaqueros: para conseguir un estilo de tendencia boho deben ser anchos, deslavados y con roturas. También suelen llevar parches con estampados étnicos.

Faldas largas: son otro de los must have para lograr dicho look. Combínalas con unas botas camperas o unas alpargatas para los días de más calor.

Kimonos: este verano están siendo tendencia, no hay tienda en los que no estén presentes. Imprescindible que sean por debajo de las rodillas y con estampado japonés o floral. Otra opción que funciona muy bien son los chalecos largos realizados con crochet.

Accesorios: las pulseras más populares son las delgadas plateadas y doradas y entrelazadas. Para darle un toque creativo, también podrías usar pulseras de madera. Además, puedes combinarlas con tobilleras y brazaletes. Los pendientes boho chic suelen ser largos y confeccionados con metal y piedras naturales, aunque también pueden incluir plumas y cuero. Los sombreros son un esencial de este tipo de outfit. Es importante que todas la piezas luzcan un estilo envejecido.

Prendas overside: no vayas muy ceñida. Si te compras una talla más, no importa, incluso conseguirás captar la esencia boho.

Ahora sólo falta que a todos estos tips añadas tu estilo personal.