Tensión en Varea con un vecino incómodo

"Zona contaminada por ruidos, por perros y por personas, autorizados por funcionarios y por la alcaldesa Cuca Gamarra". Es lo que se puede leer en una de las pancartas que un vecino de Varea ha colgado, desde hace aproximadamente quince días, en todos sus balcones en plena plaza de la Iglesia del barrio.

Los vecinos empiezan a estar "cansados y molestos" de su actitud. Todo comenzó durante las fiestas del pasado año, cuando este vecino se quejó del ruido y los horarios de bares y verbena. Las protestas continuaron durante la celebración de los Quintos. Y la cosa terminó de estallar hace algo más de dos semanas cuando el bar que se encuentra en este punto, obtuvo el permiso para instalar una terraza.

"Se queja porque hay ruido pero es que vive en la plaza del pueblo y todo el mundo sabe como es una plaza en verano, con niños jugando por la calle, gente en la terraza...", explican los vecinos, "el bar tiene sus licencias y cumple sus horarios, así que no sabemos muy bien qué es lo que pretende".

Cada día es un pelea. A las pancartas que "adornan" la plaza, se suman sus continuos ataques verbales a los niños que juegan en la calle con un balón o a las personas que están tomando algo en el bar. "Un barrio entero no se puede plegar a una persona, no podemos cambiar la verbena de sitio en las fiestas ni decirle a la gente que no salga a la calle en pleno verano", argumentan los vecinos.

La policía ha acudido al lugar en más de una ocasión pero, de momento, no se ha tomado ninguna medida. "Nosotros no podemos hacer mucho, a quien ataca es principalmente a los funcionarios y a la propia alcaldesa, mencionando su nombre en tres de las cuatro pancartas", apuntan desde la Asociaciación de Vecinos, "pero tememos que algún día pase algo, porque riñe a los niños cuando juegan y eso molesta a los padres, el problema irá a más, sobre todo si no se soluciona antes de las próximas fiestas de octubre".

Según ha podido saber Rioja2, la Policía Local está investigando el asunto y se va a requerir al vecino para que retire las pancartas. El Ayuntamiento emitirá además un informe al servicio de Asesoría Jurídica para analizar posibles medidas. Los vecinos esperan que se solucione el problema cuanto antes ya que temen que el conflicto pueda llegar a algo más.