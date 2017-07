Cambia Logroño, Podemos y Equo se desvinculan de las negociaciones entre Henar Moreno y Germán Cantabrana

Los secretarios generales de las ejecutivas municipales de IU y Podemos, Henar Moreno y Germán Cantabrana, han convocado este miércoles a la prensa para presentar una iniciativa común de cara a las próximas elecciones municipales de 2019. "No queremos hablar de candidaturas ni de listas sino del modelo de ciudad que queremos, del proyecto que necesita Logroño", señala Cantabrana.

Consideran que ese espacio de trabajo es necesario para seguir sumando fuerzas y continuar el camino de los ayuntamientos del cambio como Zaragoza, Cádiz, Madrid o Barcelona, que "sin recortar políticas sociales e incluso ampliándolas, han conseguido reducir la deuda municipal".

Podría pensarse que ese es el espacio que ocupa Cambia Logroño pero ambos políticos lo niegan. "El tema no es entrar o no en Cambia Logroño sino generar un espacio común de trabajo desde el que se superen todos los errores cometidos hace dos años", explican.

El problema es que, aunque ambos aseguran contar con el respaldo de sus partidos para iniciar este proceso al que quieren sumar a otras fuerzas, algunas de estas organizaciones no han tardado en desvincularse de esta iniciativa.

Podemos no ha tardado en rechazar estas negociaciones. En un comunicado afirman que estas negociaciones les han pillado por “sorpresa” y aseguran que en el caso de Podemos es imperativo que los inscritos y militantes se pronuncien acerca de su “voluntad de confluencias y acuerdos municipales”, por lo que esas conversaciones no tendrían validez. “La conformación de proyectos de cara a unas elecciones municipales no se negocian en despachos ni entre dirigentes, se hace de forma colectiva, abierta y transparente desde las bases”, señalan.

Además afirman que en Logroño existe un actor político que es Cambia Logroño, en el que confluyen colectivos, partidos y personas, que cuenta con “su apoyo y reconocimiento”. Para Podemos La Rioja, que Henar Moreno y Germán Cantabrana se reúnan significa poner en marcha “un proyecto tutelado impuesto” al resto de los agentes políticos y sociales que pueden configurar una candidatura de convergencia, lo que para la formación morada significa “una voluntad de desprecio y un intento de someterlos a pactos poco democráticos”.

También el Grupo Municipal de Cambia Logroño han mostrado su "asombro" ante este anuncio "unilateral" que representa "el pacto entre dos personas y sólo busca su interés político y personal, poniendo en riesgo los procesos de confluencia ya existentes y la unidad futura". Consideran además que, con este acto, Henar Moreno desvincula a Izqiuerda Unida de Cambia Logroño "al erigirse como adalides de la confluencia sin contar con el sujeto político que la representa".

Han mostrado su intención de seguir trabajando y han recordado, en un comunicado que firman Gonzalo Peña, Nieves Solana y José Manuel Zúñiga pero no Paz Manso de Zúñiga, que "el municipalismo se construye entre todos".

También EQUO-Verdes ha sido contundente contra esta acción de Moreno y Cantabrana que, en su opinión, se han constituido "en adalides de la confluencia, cuando quienes hemos trabajado y vivido todo aquel proceso sabemos que precisamente son estas dos personas quienes más palos pusieron en las ruedas para conseguir la confluencia total" y aseguran que fue esto lo que acabó con la salida de Podemos de la candidatura municipalista.

Consideran además que únicamente tratan de debilitar y poner en cuestión el trabajo que desde el Grupo Municipal de Cambia Logroño se viene realizando.