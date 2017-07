10.500 conductores riojanos han tenido un accidente por culpa del sueño

La somnolencia al volante es uno de los problemas más graves y comunes de los desplazamientos veraniegos, especialmente en los viajes largos. Y parece que todavía nos cuesta ser responsables ante esta situación, porque un estudio realizado por la Fundación Línea Directa en colaboración con FESVIAL (Fundación Española para la Seguridad Vial). titulado “Influencia de la somnolencia en los accidentes de tráfico en España (2011-2015)” ha revelado datos realmente desgarradores.

El informe, analiza en profundidad 442.000 accidentes registrados entre 2011 y 2015 y se completa con una una encuesta realizada a 1.700 conductores de toda la geografía nacional. Este informe sentencia que la mayoría de los accidentes por culpa del sueño se producen en la madrugada del sábado al domingo, en vacaciones (mes de julio), por salida de vía y en carreteras interurbanas. Además, los vehículos no suelen ser especialmente antiguos (de 3 a 10 años) y los suele conducir un hombre joven de 21 a 30 años, aunque se da en todas las edades.

La somnolencia es tan común que, el 33% de los conductores riojanos, (el porcentaje más bajo de España y muy por debajo de la media nacional del 55%) admite que se resiste y que fuerza al máximo para no detenerse cuando tiene sueño en sus desplazamientos vacacionales.

Casi 105.000 automovilistas de La Rioja reconocen que han sufrido somnolencia al volante alguna vez, de los cuales, 47.000 han tenido microsueños mientras conducían (periodos muy breves de sueño que se producen en momentos de extremo cansancio). Incluso ofrece el alarmante dato de que 10.500 conductores riojanos afirman haber tenido un accidente por culpa de haberse quedado dormidos al volante.

Aunque conocemos los riesgos, 93.400 conductores de La Rioja no siguen las recomendaciones de la DGT sobre descanso, que aconsejan parar de 20 a 30 minutos cada 200 kilómetros o cada 2 horas. Además, 89.400 no leen los prospectos de los medicamentos para asegurarse de que sus efectos no van a poner en riesgo su seguridad al volante.

Las cifras asustan: 800 muertos en 5 años

Las cifras son alarmantes: sólo en los últimos 5 años se han producido 20.600 accidentes y alrededor de 800 personas han perdido la vida como consecuencia del sueño al volante. Además, 3.300 personas habrían resultado heridas de gravedad y otras 24.000, heridas leves. La presencia de somnolencia en la conducción duplicaría el riesgo de morir en caso de accidente , el porcentaje se dispararía hasta el 3,9% en el caso de los accidentes causados por la somnolencia.

Este informe también remite un interesante mapa donde ha comparado los vehículos accidentados por esta causa con el parque total automovilístico de cada CC.AA. Nuestra comunidad se encuentra dentro de la media.

Ante esta situación, los riojanos opinan que es necesario realizar algunos cambios legislativos para evitar el riesgo que supone la somnolencia en la conducción. Muchos conductores son partidarios de medidas que, sin duda, serían objeto de polémica. De hecho, 108.000 conductores en La Rioja (55%) abogan por limitar la movilidad de todos los vehículos en horario nocturno, y otros 30.500 conductores (16%) prohibirían circular por la noche a los vehículos pesados en cualquier circunstancia.