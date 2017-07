El Rey Jorge comienza su tratamiento con delfines

Durante el curso, Jorge recibe todas las terapias necesarias en el centro Marqués de Vallejo. Sin embargo, ¿qué pasa cuando llega el verano? Pues que toca probar algo nuevo y en esta ocasión ha sido una terapia con delfines de la que, tanto sus padres como el mismo, parecen muy satisfechos según publicaba en su perfil de Facebook.

"Hola amigos por fín llego el día, hoy empecé la terapia con delfines, me lo he pasado muy bien, se me oyen las risas desde lejos, y los delfines venían a verme y tocarme los pies que bonitos y son muy suaves, mañana vuelvo otra vez, cada día tendré más confianza y mis papas han disfrutado mucho viéndome, os dejo un video, espero que os guste, muchas gracias y un beso muy gordo", publicaban.

Y llegó una nueva sesión:

"Hola amigos, este video lo ha grabado mi papá y se ve como el delfín viene a tocarme todo el rato, que bien me lo he pasado, este tratamiento es muy divertido. Y trata de que las ondas que emiten los delfines es bueno para mejorar el lenguaje y la concentración Espero que os guste. Muchas gracias y un beso muy gordo".