Roban una piragua de competición en el entorno del embarcadero

El pasado miércoles, como muchos otros días, Jorge salió a entrenar con su K1 por el Ebro. Al terminar la sesión fue a guardar la piragua en el angar. Cuando volvió a por ella el viernes ya no estaba.

Está prácticamente seguro de que la guardó pero ahora mismo, duda de todo. "Puede que me la dejara fuera en la hierba pero es raro porque además iba con otro compañero y un conocido que pasó poco después no vio nada, pero también me extraña que se la hayan llevado del angar porque la puerta no estaba forzada ni la alarma había saltado", explica.

El caso es que la piragua ha desaparecido. Se trata de un K1 de competición de la marca Nelo, modelo Vanquish 3, calidad Marathon y talla L. Es de color blanco con dos rayas verdes en la parte superior, pesa ocho kilos y tiene asas y perforaciones en la bañera para colocar el GPS. Lleva además pegatinas de la Federación Riojana de Piragüismo y el Café Dover.

Su precio de compra es cercano a los 3.000 euros y está en muy buen estado. "La compré hace un par de años porque, tras mucho tiempo remando, este año he empezado a competir", cuenta, "después de esto sólo queda tirar la toalla o seguir adelante y comprar otra que es lo que tendré que hacer".

Jorge está pendiente del mercado de segunda mano para ver si localiza su K1. "El Descenso del Sella puede ser un lugar ideal para que la vendan porque hay muchísimo mercado de segunda mano coincidiendo con el fin de temporada".