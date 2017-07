La UNIR ha traducido al español un informe que analiza aspectos educativos

La Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) ha traducido al español el informe Horizon Report 2017 in Higher Education. El documento permite reflexionar sobre la actualidad y el futuro de determinados aspectos educativos y es una iniciativa de The New Media Consortium (NMC) y EDUCAUSE Learning Initiative.

Hasta el momento solo se publica en inglés y la traducción que realiza el Vicerrectorado de Transferencia y Tecnología hace que se puede consultar en español, pues la UNIR es editora de la versión en español desde 2015. También hay traducciones en japonés, coreano, ruso o portugués

El informe analiza las principales tendencias y tecnologías que afectan a las instituciones educativas de Educación Superior. Entre ellas, la presente edición destaca que la adopción de tecnologías en el aula se verá impulsada por la presencia cada vez mayor de enfoques como el aprendizaje colaborativo, el aula invertida, el aprendizaje combinado, la integración del aprendizaje formal e informal, y la educación por proyectos

Daniel Burgos, vicerrector de UNIR y colaborador activo del Comité de expertos desde 2014, destaca la importancia de estos informes en el caso universitario porque "resultan fundamentales para entender cómo ciertas tecnologías o innovaciones repercuten en una comunidad. No pretenden ser informes precisos o ejecutivos, sino el resultado de un debate que, durante tres meses, realiza medio centenar de expertos de todo el mundo".

Como novedad, esta edición se ha colgado en la página web de una forma completamente nueva y más interactiva. Cuenta con un menú desde el que se pueden acceder a los contenidos que más interesen al usuario, pues las secciones estás divididas: tendencias clave que aceleran la adopción de nuevas tecnologías en la Educación Superior, desafíos significativos que impiden la adopción de tecnologías y desarrollos importantes en la tecnología educativa.

Entre las tecnologías que cambiarán el panorama de nuestras aulas, los 78 expertos participantes han destacado la Inteligencia Artificial y la Realidad Virtual. Daniel Burgos, vicerrector de Transparecia y Tecnología, destaca que "este año hemos compartido, por ejemplo, nuestra experiencia en tecnologías adaptativas en el marco del proyecto Perform, que llevemos a cabo con la Beijing Normal University".

El proyecto Perform desarrolla tecnología de minería de datos y visualización para dar recomendaciones personalizadas a los estudiantes y permite a los profesores e investigadores observar sus patrones de aprendizaje. "Esto tiene un valor especialmente significativo porque nos permitirá comparar datos de alumnos de culturas muy diferentes", concluye el experto de UNIR.