El portavoz del Grupo Parlamentario de Ciudadanos La Rioja, Diego Ubis, ha apostado este viernes por ampliar la frecuencia de los debates del Estado de la Región, ha propuesto un acuerdo en una Ley Regional que regule el reparto y funcionamiento de los fondos locales "para garantizar que todos reciban gastos justos y equitativos" y ha apostado por elaborar un diagnóstico real sobre la situación de empleo en La Rioja porque nuestra comunidad "se mueve por inercia".

Diego Ubis ha realizado estas propuestas durante su primera intervención en la segunda jornada del Debate sobre el Estado de la Región que se está celebrando estos días en el Parlamento de La Rioja. El líder de la formación naranja en La Rioja ha destacado la necesidad de que estos debates sean "más frecuentes" porque "sirven de elemento de presión a un gobierno disperso y desorientado que solo intensifica el ritmo ante la ansiedad que le produce ser escrutado por el Parlamento y la ciudadanía donde se juegan la credibilidad de su proyecto político".

Según Ubis, "las desconocidas consecuencias del Brexit nos pueden afectar, sobre todo, en el vino de Rioja: un tema de especial sensibilidad en nuestra región" y aunque "celebramos el grupo de seguimiento que se ha creado para el Brexit, hay que analizarlo con más planificación".

Durante su intervención, Diego Ubis ha destacado que en estos momentos "todavía tengo dudas sobre la cuenta regional porque aunque no dudamos de su honradez, no le conviene poner extremos en manos de arbitrariedad ajena" y, por ello, "propongo un acuerdo, una ley regional que regule el reparto y funcionamiento de los fondos locales para garantizar que se reciban gastos justos y equitativos".

"Hoy hablamos de La Rioja y los riojanos, nuestra única preocupación" mientras que ayer Ceniceros "se ahogó en cifras, datos y porcentajes" pero "nosotros nos quedamos con las personas" y ha criticado que la región "se mueve por inercia" en, por ejemplo, la creación de empleo en La Rioja. "No hay coordinación económica en su Gobierno y espero que la política de empleo en La Rioja centre sus esfuerzos en la calidad para que la precariedad laboral no siga aumentando".

Para Diego Ubis, "hoy faltan los hechos" y por ello "pedimos cambios y resultados reales del funcionamiento de planes de transparencia" y una reconfiguración sobre el modelo de la ADER "que ofrece los mismos planes que hace diez años pero la realidad económica actual dista mucho a la de hace 10 años".

En innovación, "los principales indicadores descienden", en Sanidad "no se termina de ofrecer una respuesta integral a las necesidades sanitarias de la región y el tiempo corre en nuestra contra" porque "no vale planificar sobre modelos de los años 90" y la Ley de Renta de la Ciudadanía está en vigor "pero no se aplica".

Ubis ha solicitado también "mecanismos de control contra el fraude fiscal", un pacto por la juventud, mejor política de mujer, un programa para la familia numerosa y ayudar a los jóvenes "los grandes olvidados" y ha propuesto "un acuerdo entre nuestros grupos para un plan integral de funcionamiento y organización de la Administración, que ofrezca una auditoria general de personal".