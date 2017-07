#1

ramón 06/07/2017 22:18h

Quizás no haya ningún techo....quizás es que no les sale del coño doctorarse....Igual no es que "Las mujeres tienen un techo en el ámbito educativo riojano"....igual es el ámbito educativo el que tiene un techo en las mujeres.

A favor 0 En contra 0 Denunciar A favor 0 En contra 0 Denunciar