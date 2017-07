Adiós faldas mini, bienvenidas midi

No son unas recién llegadas, a pesar de que muchos creen que nacieron en los 50 tenemos que retroceder hasta los dorados 20 para hablar del nacimiento de la falda midi. Surgió como una revolución en la moda femenina, por primera vez las mujeres se deshacían de las largas faldas que cubrían su silueta hasta los pies para convertirse en un icono de la sensualidad; (poner frases coloquial). Desde entonces no ha parado de volver recurrentemente a nuestros armarios, sin duda se ha convertido en un must have de cualquier temporada (un indispensable para que nos entendamos).. Personalmente nunca me ha convencido que este tipo de falda pueda favorecer a cualquier silueta; sin embargo, he aprendido que si sabes elegir un tipo de falda midi que favorezca a tu cuerpo puedes sacarles mucho partido.

Consejos para triunfar este verano con una falda midi

Sin duda, es una prenda que hay que saber combinar, podemos acabar pareciendo una mesa camilla. Lo más importante para construir el outfit es conocer nuestro cuerpo y saber qué nos favorece.

Si precisamente no tienes la altura de Naomi Campbell y te identificas más con Elsa Pataky, combina la falda midi con un top por dentro de la falda o un body y unos taconazos (otra opción para las que no aguantamos ni 5 minutos encima de unos tacones son las manoletinas)

Para las más atrevidas; aunque yo no me identifico en este grupo me encanta como quedan con crop tops (los que se te ven el ombligo) , en especial cuando mezclamos estampados con colores lisos.

Curvies, esta es vuestra falda. Favorece muchísimo a las personas con curvas, por lo general se suele aconsejar que para este tipo de cuerpo se usen faldas con forma de A (estrechas arriba y con volumen abajo); pero algunos personajes públicos como Adele han demostrado que una falda ajustada saca vuestro lado más sensual.