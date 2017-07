El portavoz del Grupo Municipal de Cambia Logroño en el Ayuntamiento de la ciudad, Gonzalo Peña, ha asegurado este miércoles que la formación "no tolerará" la "criminalización de trabajadores públicos" que, a su juicio, se ha hecho desde el Gobierno local tras la ausencia de efectivos en el turno nocturno del pasado fin de semana.

Como ha incidido Peña en rueda de prensa, "no se trata de un hecho puntual, sino que todo viene del desastre de gestión en la Policía Local que llevamos desde hace dos años" y que ha achacado a "la dejación de funciones" del comisario jefe, del director general de Interior y del concejal de Seguridad Ciudadana.

"Y todo ello -ha añadido- con una máxima responsable política que es la alcaldesa Cuca Gamarra". Ha recordado Peña que "desde Cambia llevamos mucho tiempo exigiendo la dimisión de Sáinz y de Fernández Beneite porque no han demostrado ninguna capacidad para sus cargos ni han ejercido ninguna responsabilidad en sus funciones".

Algo que, a juicio del portavoz de Cambia, "ha llevado a una situación insostenible derivada de su mala gestión". "¿A qué espera Cuca Gamarra para tomar una decisión y ver que estas dos personas no están capacitadas para estas funciones? Pero la alcaldesa, como hace siempre ante un tema difícil, se esconde", ha afirmado.

Ha apuntado que fue precisamente su formación la que primero alertó, el pasado jueves, sobre la situación que ya se daba el jueves "y que podría repetirse el fin de semana, como finalmente ocurrió", por lo que ha lamentado que "o no se enteran o, si se enteran, les da igual, porque todo se sabía desde el lunes y no han hecho nada".

Especialmente crítico ha sido con Fernández Beneite "que dispone de las horas extraordinarias a su libre albedrío, y que, precisamente en el momento en el que sí hacía falta su presencia, porque no había efectivos suficientes, pasa del tema y obvia su responsabilidad".

A ello ha sumado que "se están mezclando discursos de una forma peligrosa, no vamos a tolerar la criminalización de ningún trabajador público" y ha hecho referencia a la convocatoria, la semana pasada, por el equipo de Gobierno, de una mesa con la oposición para abordar el modelo policial.

En este encuentro, desde Cambia "pusimos sobre la mesa antes de empezar la necesidad de que, para comenzar a negociar, el comisario jefe debía dimitir porque no es la persona adecuada para ocupar el cargo, se nos dijo que no", y ello, unido "a la criminalización de los trabajadores" ha provocado que "no vamos a volver a esa mesa".