Vuelve el cine de verano a los jardines de Franco-Españolas

Los días 6, 13, 20 y 27 de julio a partir de las 19,30 horas, Bodegas Franco-Españolas abrirá sus puertas a cuatro noches de cine, vino y música en directo, en el ciclo de cine de verano, con cuatro películas en Versión Original Subtituladas en castellano, que irán precedidas de gastrobar, wine bar y sesiones tematizadas de DJs.

Será este el tercer verano consecutivo en el que el jardín de Bodegas Franco-Españolas se convierta en un feliz oasis. De nuevo alrededor de la pantalla, rodeados de amigos, con una copa de Bordón en la mano, podremos disfrutar de algunas buenas historias.

Todos los jueves de julio a las 19,30 horas, los patios de la bodega abrirán sus puertas para disfrutar de una noche de música, vino y cine, descaradamente clásica.

Gastrobar, wine bar y DJ con sesiones tematizadas sobre la banda sonora de cada película para los tres primeros jueves, y concierto de The Nowhere Plan (tributo a los Beatles) para el último jueves de julio. Las películas, en VOS se proyectarán a partir de las 21,45 horas, con la caída del sol.

Elena Pilo, responsable de Enoturismo de Franco-Españolas y Gorka Salazar, programador del ciclo, presentan el cartel, que arranca mañana "con un clásico para el primer jueves de julio, "Night on Earth"/Noche en la tierra, la irresistible película de Jim Jarmusch que propone cinco historias durante una noche en diferentes ciudades del mundo; una joya ambientada por Tom Waits que conviene recordar cada cierto tiempo".

Para seguir, el jueves 13 con una historia centrada en el amor y el paso del tiempo: 'La Reconquista', de Jonás Trueba, el más afrancesado de los directores españoles, un coreógrafo sentimental de primer orden que nos guiará en el reencuentro de dos jóvenes que fueron pareja en la adolescencia.

No podían olvidar el cine clásico francés, así que "no hemos encontrado título más sugerente para la noche del jueves 20 que "Plein Soleil/A pleno Sol", el Alain Delon más sensual interpretando al villano Ripley en la primera adaptación al cine de la novela de Patricia Highsmith". El director René Clement realizó un maravilloso thriller en una atmósfera mediterránea, de pueblos con flores y viejas casas encaladas junto al mar.

Y para terminar, y sin salir del mar, la noche del 27 de julio, zarparán desde Pepperland en un submarino amarillo, rumbo a una de las películas musicales más sorprendente de la historia, una joya de la animación psicodélica.

Cuando se estrenó "Yellow Submarine", hace ahora 49 años, el New York Times publicó una reseña en la que afirmaba que la película de los Beatles se disfrutaba con mayor intensidad si el espectador la contemplaba bebido", estamos de acuerdo: All Together Now, brindemos con el descaradamente clásico, Bordón".

La compra anticipada de entradas se puede hacer en el teléfono 941 251290 o en visitas@francoespanolas.com (precio entrada película 5€ IVA incluido).