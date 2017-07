"El arte es el reflejo de la sociedad que nos toca vivir"

El Museo Würth de La Rioja cumple 10 años, un cumpleaños con el que sacan pecho aunque también son conscientes de que "una década para un museo es poco tiempo aunque nos permite tener una perspectiva para ver qué hemos hecho bien y qué no", asevera la directora Silvia Lindner.

A lo largo de este tiempo calcula que han visitado el Museo unas 350.000 personas. De hecho, aventura que este 2017 se cerrará con 40.000 visitantes de los que aproximadamente el 46% han vuelto después de haber participado en alguna actividad, un 37% han venido de forma individual y un 12% han participado en alguno de los talleres educativos en los que participan los colegios de Logroño.

"Tener una colección como esta en La Rioja es algo de lo que tenemos que sentirnos orgullosos y sacar provecho porque las actividades que programamos son actividades muy diversas, variadas y para un público muy diverso". Es el caso de la exposición que se exhibe actualmente, 'Todo es movimiento. All is motion', "una muestra especialmente atractiva y muy interesante para los que entienden y a los que les apasiona el arte contemporáneo porque van a encontrar obras de arte de artistas consagrados". Pero también es una exposición para el público en general porque "es una muestra que hace partícipe al visitante y en la que no es imprescindible entender de arte contemporáneo". Es, dice, "una de las exposiciones que más se han disfrutado".

Una década durante la que el Museo Würth de La Rioja ha apostado por mantener viva la misma filosofía. "Los museos tiene que tener vida, incluso con los propios diálogos de la gente que nos visita pero, sobre todo, que disfruten de lo que les mostramos".