De La Rioja a Tailandia para entrenar Muay Thai

Carlos 05/07/2017 14:40h

Desde mi humilde opinion...llevo 8 meses entrenando en chapimuay y en este breve tiempo he aprendido cosas que ni en dos años pensaba aprender. Me he sacado mi primero monkong, y estoy a un mes de sacarme el segundo. Estoy preparandome y casi listo para competir. A parte de la discipilina y el respeto que nos inculca Y soy una persona que jamas he pracitcado un arte marcial. Si alguien menciona que en la rioja no se aprende muay thai, es por que no ha pisado un gimnasio como este. Habra gente criticando como siempre a pasado en esta vida con todo. Pero los que lo vemos con nuestros propios ojos sabemos lo que hay. Y seguiremos creciendo.

