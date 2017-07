"Estamos lejos de llegar a un acuerdo con la Policía Local"

El concejal de seguridad ciudadana, Miguel Sáinz, ha atribuido a "un conflicto no organizativo, sino sindical y de retribuciones económicas y salariales" la ausencia de policías locales durante las noches de este fin de semana en Logroño.

De los 22 que conforman una sección habitualmente, comenzaron la semana con ocho agentes de baja de forma repentina, uno de vacaciones y otro con horas libres por acuerdo sindical. A lo largo de la semana, siete más se incorporaron a sus vacaciones por lo que el fin de semana solo había seis agentes de la sección: un patrullero, uno de atestados y cuatro de seguridad estática.

A pesar de ello, Sáinz ha asegurado que "la seguridad de Logroño está, estuvo el fin de semana y estará garantizada" y ha explicado que estos días han contado, como siempre, con la colaboración recíproca con la Policía Nacional.

Para cubrir estas bajas, se necesitan a los agentes que están en sus días libres. Sáinz ha explicado: "No es fácil comunicarles una resolución de alcaldía" porque no están colaborando, no cogen el teléfono o no pasan por la comisaría en esos días. Esta tensa situación comenzó en mayo tras el fin del acuerdo de las horas extras.

Sáinz ha insistido en explicar que la situación se debe a motivos retributivos y no organizativos y ha detallado que las peticiones que están haciendo los sindicatos se alejan de lo que el ayuntamiento puede ofrecerles. "Estamos lejos de llegar a un acuerdo. Tenemos una policía bien retribuida, bien formada y que hace un buen trabajo", ha dicho el concejal.

"Piden cobrar 200 euros al mes simplemente por tener su teléfono apuntado en una lista y coger el teléfono para decir que van o que no van. Actualmente cobran 32", ha explicado. Piden también que aumente el precio de la hora extra en un 25% de los 26 euros, la diurna, y 29 euros, la nocturna. "Han reclamado cobrar 6 horas extras solo por acudir a una concentración o a un evento - hoy en día cobran cuatro- aunque luego estén solo una hora", ha dicho el concejal. Entre los puntos más importantes, también han pedido aumentar el tiempo libre por hora extra. Miguel Sáinz ha valorado como "muy altas" estas reivindicaciones.

Finalmente, ha dado datos sobre los sueldos de la Policía Local. En este sentido, el sueldo bruto medio anual de un Policía Local es de 36.800 euros y el sueldo bruto mensual mínimo asciende a 2.400 euros. Asimismo ha comparado estas cantidades con las de la Policía Nacional. Un agente de la Policía Local de noche cobra 600 euros más que la Policía Nacional y 400 euros más en el caso del turno diurno.