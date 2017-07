"No se puede mantener ni un segundo más la situación de la Policía Local"

La portavoz del Grupo Municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Logroño, Beatriz Arraiz, ha advertido este lunes que "no se puede mantener ni un segundo más" la situación, que ha calificado como "tremendamente grave" en la Policía Local de la capital riojana.

Una afirmación que ha realizado a tenor de lo sucedido este pasado fin de semana, cuando no había agentes locales en la calle durante las noches de estas jornadas, "en las que se ha dado el agravante de que había fiestas en dos barrios de la ciudad y en un municipio cercano, como Lardero".

Arraiz ha señalado que "hace ya muchos meses, incluso años, que hay un problema en el seno de la Policía Local, y lo ocurrido este fin de semana, solo supone la demostración de que algo no está funcionando en el seno de este Cuerpo, con unas consecuencias muy graves para la ciudadanía".

"No ha habido, por primera vez, patrullas el fin de semana, no ha habido seguridad en la ciudad en las noches de este fin de semana", ha señalado la portavoz socialista, quien ha explicado que "lo normal es que haya tres patrullas con dos policías cada una; un policía para violencia de género, ruido y situaciones especiales; uno de Atestados; uno en comunicaciones, tres en seguridad en inmuebles municipales, un subinspector como jefe de turno y un oficial".

Este pasado fin de semana, sin embargo, "ha habido cero patrullas, un oficial como jefe de turno, un policía para violencia de género y demás, uno de Atestados sin poder salir porque no había patrullas de apoyo y uno de comunicaciones". "No ha habido seguridad en las calles, no ha habido patrullas, no se han podido atender temas de ruidos y otros temas, en un fin de semana con fiestas en dos barrios y en Lardero", ha argumentado.

Todo ello, ha incidido Arraiz, "con el agravante de que todo estaba avisado al comisario jefe y se supone que al concejal de Interior porque había vacaciones, bajas y otros temas desde el pasado lunes", cuando ha dicho que se emitieron dos informes, y también el jueves "por parte de un oficial", así que "ha habido dos avisos esta pasada semana".

Para la portavoz del PSOE, "se podía haber cubierto todo por Resolución de Alcaldía, como se hizo para que el comisario jefe acudiera a los actos del Día de La Rioja en San Millán, aprobando las horas extra para que una agente fuera como chófer, pero no se ha hecho nada, ni siquiera ha hecho horas extra el comisario, que suele hacerlas".

"Ni la alcaldesa ni el concejal de Interior deben tolerar ni un minuto más esta situación, que es tremendamente grave, es un problema organizativo, político y de los mandos policiales. Y si no son capaces, ", ha afirmado Beatriz Arraiz, que ha anunciado que el PSOE hará preguntas en el Congreso sobre la comunicación de la situación que se hizo a Delegación del Gobierno. Igualmente, ha avanzado que el PSOE hablará con el resto de los Grupos Municipales "para hacer frente común ante esta grave situación".