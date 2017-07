¿Pero qué es eso? Desde luego, no la Batalla del Vino de Haro

La BBC publicó el viernes 30 de junio en sus redes sociales el vídeo de una tentativa de entrevista sobre la Batalla del Vino de Haro. Fue un visto y no visto, porque alguien vertió un caldero de vino sobre el entrevistado y el presentador cortó por la vía rápida. La cosa es que, una vez vistas las imágenes, una pregunta queda en el aire: ¿dónde está el entrevistado? Porque, desde luego, no está en los Riscos de Bilibio y esa no es la Batalla del Vino.

El vídeo en cuestión fue publicado con la siguiente explicación: "¡Los peligros de la televisión en directo! Una entrevista dio un giro imprevisto cuando alguien vertió vino sobre la cabeza del entrevistado y dos hombres desnudos pasaron por detrás. La entrevista versaba sobre un festival en el norte de España denominado la Batalla del Vino de Haro, donde la gente se echa vino por encima por diversión".

El entrevistado es Tobi Paramor, de la empresa Stoke Travel, que está especializada en la organización de viajes, según su propio lema, para viajeros internacionales de mente abierta: la Batalla del Vino, la Tomatina de Buñol y los sanfermines sobre tres de sus destinos. Paramor dice que la Batalla del Vino es "un festival increíble que reúne a gente joven de muchos países diferentes donde se despilfarra un montón de maravilloso vino". El entrevistador le pregunta entonces, por alguna razón, sobre tomates al tiempo que aparecen imágenes de algo que podría ser la tomantina de Buñol.

Es justo en ese momento cuando alguien vierte un caldero de vino sobre la cabeza de Paramor y toda la entrevista se va al traste. Tras el entrevistado, por cierto, entre un grupo de personas vestidas para ir de paseo al Covent Garden y unas carpas instaladas en un lugar indeterminado, comienzan a desfilar jóvenes desnudos. El entrevistador, tras un par de bromas sobre lo bien que se está sequito y tranquilito en el estudio de televisión, corta por la vía rápida.

El vídeo, en resumen, ofrece una imagen un tanto confusa de la Batalla del Vino desde un lugar que no son los riscos de Bilibio. Durante 3 de sus 47 segundos de duración, aparece algo que podría ser la Batalla del Vino, el resto, paseantes desnudos y tomatina de Buñol incluida, no tiene nada que ver con la fiesta jarrera. A pesar de ello, ha cosechado un enorme éxito en redes, solo en Facebook, a última hora del domingo, había sido reproducido más de un millón veces y generado un enconado debate a favor y en contra de las tradicionales españolas en la lengua de Shakespeare.

La cuestión es que, ahora mismo, hay algo por lo menos un millón de personas, británicos fundamentalmente es de suponer, que piensan que la Batalla del Vino es un festival para jóvenes de mente abierta que se desarrolla junto a unas carpas y en el que unos nos vestimos para ir de compras, otros nos desnudamos completamente y todos juntos nos tiramos a la cabeza sin fundamento alguno vino y tomates a espuertas. ¡Y es que lo dice la BBC!

Haz clic en la imagen para ver el vídeo