¿Sabes cómo preparar de forma eficaz tu mudanza?

En algún momento de nuestra vida se nos presenta la situación de tener que mudarnos, bien sea porque estás emancipándote o bien porque vas a cambiarte de domicilio. En estos casos es normal que al empezar a sacar todas las cosas que hemos acumulado a lo largo del tiempo, la situación nos abrume al ver el gran volumen de cosas que tenemos que trasladar y siempre nos asalta la misma preocupación: cómo mover todo sin que sufra daños y de forma ordenada.

Hay varias soluciones al respecto, siempre podemos hacer uso de maletas, bolsas y demás artículos del estilo que tengamos por casa, pero si ya has hecho alguna mudanza sabrás de sobra que esto nunca es suficiente, por lo que usar cajas para mudanzas es una buena solución para hacer este cambio lo más eficaz posible.

Las cajas para mudanzas más típicas que encontrarás en el mercado son las Cajas de Cartón, las cuales existen en varios tamaños y formatos distintos. De esta forma, al tener a mano las cajas cuando vayas a vaciar tu casa notarás cómo la tarea se vuelve más rápida y eficaz, dejando todos los artículos del mismo tipo en un mismo lugar. Por ejemplo, al vaciar un armario de ropa podrás ir poniendo todas tus prendas en una misma caja, en la cual luego puedes escribir 'ropa'. Así cuando tengas que desembalar las cajas verás escrito en la caja 'ropa' y la llevarás directamente al lugar donde vayas a ponerla. Un sitio donde puedes comprar cajas de cartón y demás accesorios para llevar a cabo tu mudanza de forma más organizada posible es en Caja Cartón Embalaje .Com.

Otro factor importante a la hora de realizar una mudanza correctamente es la planificación. Debes tener en cuenta la cantidad de artículos que vas a trasladar y sus características, ya que no es lo mismo trasladar ropa como se mencionaba anteriormente, la cual no necesita de cuidados especiales en la mayoría de los casos, a trasladar vasos o porcelana que puedan romperse en el transporte. Por lo tanto, una vez tengas hecha una lista de todo lo que vas a llevarte, deberás asegurarte de tener a tu disposición todo lo necesario como papel de embalar, precinto o incluso film para paletizar. Si no dispones de todo antes de ponerte manos a la obra con la mudanza, debes comprar accesorios y productos extras para trasladarlos correctamente y no sufrir ninguna pérdida.

En el caso de transportar vasos, vajillas y artículos delicados, será conveniente que adquieras un rollo de plástico de burbujas, el cual usarás para envolver todos los artículos delicados individualmente, evitando así el roce entre ellos y reducir cualquier impacto que puedan sufrir en su transporte. Si por el contrario eres un amante de los libros y te gusta coleccionarlos, tampoco te servirá cualquier caja o bolsa, porque podrían dañarse tanto las hojas como la cubierta de los volúmenes y perder todo el encanto. Seguro que si este es tu caso, no te gustaría perder ningún ejemplar de tu librería. La solución más eficaz en cuanto a los libros sería trasladarlos en cajas que fueran más rígidas de lo habitual: existen cajas de cartón doble, es decir, la pared de la caja tiene un doble refuerzo interno favoreciendo su resistencia a la hora de transportar objetos más pesados.

Puede que después de haber realizado todo lo necesario para llevar a cabo tu mudanza te des cuenta de un pequeño problema muy común y es que por desgracia todo lo que tenías en tu antigua casa no cabe de ninguna forma en tu nuevo hogar. La solución ya la tienes delante de ti, la has estado utilizando a lo largo de este proceso. Se trata de las propias cajas de cartón, que te ayudarán a tener guardados los objetos que por el momento no puedes organizar en tu hogar. Así los tendrás a buen resguardo mientras decides qué hacer con ellos.

Además de las mudanzas, cuando llega cualquier época de vacaciones, puede que nos vayamos de casa una temporada, planteándonos esto otra situación de 'mudanza', en este caso de menor envergadura. Puede que no quieras llevarte cosas pesadas o aparatosas, porque es innecesario para un corto periodo, pero si vas a estar muchos días fuera de casa quizá te interese llevarte toda la ropa que desees, además de tus imprescindibles para practicar tus hobbies favoritos. Quizá no tengas suficiente con una maleta, pero seguro que alguien podrá prestarte la suya. En caso de que quieras invertir y no tener que molestar a tus amistades siempre podrás comprar otra maleta, bolsas resistentes, cajas o cualquier objeto que sirva a tu propósito.

Como puedes ver no todo es tan difícil, con un poco de organización con la antelación necesaria puedes convertir la tarea más pesada en algo fácil.