Félix Caperos ha presentado esta mañana 275 avales a su candidatura a la Secretaría General del PSOE La Rioja. El alcalde de Casalarreina, que ha acudido a la sede del partido acompañado por los ex concejales del Ayuntamiento de Logroño Jesús Urbina y Esther Lázaro y la integrante de Juventudes Socialistas Almudena Bermejo, ha asegurado que cuenta con un equipo "amplio, plural y con ganas de cambiar el PSOE de La Rioja".

Ha destacado que su proyecto está basado en la "suma, la integración y la unidad del partido", así como en la "lealtad al proyecto federal de Pedro Sánchez, que es el proyecto de todos y cada uno de los socialistas de La Rioja".

El todavía candidato provisional a liderar a los socialistas riojanos ha asegurado que "a Pedro Sánchez lo vamos a llevar a la presidencia del Gobierno" de España, pero para ello "necesita que en todos los territorios hagamos lo que dijimos, es decir, primarias".

Por otra parte, Caperos ha señalado que los avales "no dejan de ser un trámite" y que "lo importante viene ahora, en las agrupaciones, con el debate, explicando a los militantes el proyecto para hacer un cambio en el partido y armar una mayoría social en La Rioja".

Ha recordado que, cuando accedió hace diez años a la Alcaldía de Casalarreina, lo hizo por un voto de diferencia, mientras que hoy gobierna "con el 70 por ciento de los apoyos". En este sentido, ha apuntado que solo entiende la política "desde la suma y la unidad" y ha hecho hincapié en que "aquí no hay 'ismos', no somos de nadie, sino que todos llevamos la camiseta PSOE".

En este partido, ha dicho, "hay mucho talento" y "lo quiero aprovechar" para que el PSOE riojano "se convierta en un instrumento para desalojar al PP de La Rioja y sus políticas que llevan 22 años en esta tierra".

Por otra parte, el parlamentario socialista ha apuntado que "creo en otro proyecto diferente al que han llevado Luena y Ocón en La Rioja y, por eso, me presento". No obstante, ha puntualizado que "yo vengo a sumar y a exportar el modelo municipalista que es el que más conozco: los alcaldes y concejales son el mejor aval ante la sociedad".