¡El Fardelej Festival inunda Arnedo!

El programa de conciertos del Fárdelej Festival 2017 ya está en marcha. Más que eso. La música inundará hoy cada rincón de Arnedo. ¡Y no es exageración! Las citas musicales se multiplican por la ciudad y los grupos se suceden sin solución de continuidad. El plato fuerte de la jornada llegará al filo de la medianoche de la mano de Iván Ferreiro.

Los conciertos de Fardelej 2017 arrancaron el viernes con la música Musgo, Viva Suecia, Lori Meyers y Ochoymedio DJs. Hoy desfilarán por la ciudad hasta diez propuestas musicales, que se distribuirán por los cuatro escenarios previstos por el festival. Por partes.

La gran cita, como es costumbre, tendrá lugar en el escenario principal, el Arnedo Arena. Mechanismo abrirá la noche a las 20.00 horas, Full tomará el relevo a las 21.00 horas, Grises actuarán a las 22.30 horas, Iván Ferreiro aparecerá a medianoche y Cycle clausurará la velada a partir de las 2.30 horas.

Pero eso no es todo. Las propuestas musicales arrancarán mucho antes. La sesión matinal, que tendrá lugar en el Escenario Joven - Centro Ciudad, correrá a cargo de César Gallard DJ y La Orquestina 3.0 a partir de las 11.00 horas.

La sobremesa musical prevista para el Fárdelej Festival 2017 tendrá lugar en el Escenario Piscinas - Fuentelavero y tendrá como protagonistas a Florida & Hermosso DJs y UV-Ultravioleta. Los primeros intervendrán a partir de las 16.30 horas y los segundos, a partir de las 18.00 horas.

Y, por si todo esto no fuera sufiente, todavía resta el trasnoche para los más animados. La cita tendrá lugar en Sendero Club a partir de las 4.30 horas y correrá a cargo de We Are Not DJS. Así que, lo dicho, el Fárdelej Festival ha inundado Arnedo.