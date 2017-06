Lori Meyers, plato fuerte del Fárdelej

Hoy llega el momento que muchos festivaleros estaban esperando: arrancan los conciertos del Fárdelej Festival 2017. El cartel para hoy cuenta con Musgo, Viva Suecia, Lori Meyers y Ochoymedio DJs.

Las puertas se abrirán a las 20:00 horas. A las 21:00 horas actuará Musgo, a las 22:00 horas Viva Suecia, Lori Meyers a las 23:30 horas y, para finalizar, Ochoymedio DJs pincharán a la 1:30 horas.

El grupo granadino Lori Meyers es uno de los platos fuertes del festival, en un concierto que formará parte de una larga gira que el grupo está realizando para presentar su último disco: En la Espiral, que ha llegado al número 1 en la lista con este trabajo, el primero después de dejar su anterior discográfica, Universal, y emprender una nueva andadura.

El cartel musical del Fárdelej Festival 2017 discurre entre 4 escenarios (Arnedo Arena, Escenario Joven, Escenario Piscinas y Sendero Club) e incluye a artistas nacionales de la talla de Lori Meyers, Iván Ferreiro, Cycle, Grises, Full o Viva Suecia; formaciones en alza como Mechanismo, Musgo, UV-Ultravioleta y la Orquestina Anarco-Yeyé; y los DJs Ochoymedio Djs, We Are Not Djs, Florida & Hermosso Djs y César Gallard DJ que harán bailar con sus sesiones a todos los asistentes.

Desde hace varias ediciones la organización ha optado por establecer a escasos metros del Escenario Principal (Arnedo Arena) una zona de acampada para tiendas y caravanas de uso exclusivo para los asistentes del festival, totalmente equipada y vigilada durante la celebración de los conciertos. La reserva de plazas ya está activa en la web oficial al precio de 5 euros/persona por los 2 días (más gastos).