El PSOE propondrá instalar 'turbo-rotondas' en Logroño

Las llamadas 'turbo rotondas' aportarían "más seguridad y fluidez al tráfico". Así ha planteado el concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Logroño, Vicente Ruiz Cazorla, que estas infraestructuras se implanten en la ciudad. En este sentido, como ha avanzado en rueda de prensa, los socialistas van a presentar una moción en el pleno ordinario de julio, que se prevé celebrar el próximo día 6. "Las rotondas parecen una buena solución para las intersecciones, pero no pocos conductores las encuentran confusas", ha argumentado.

Así, ha citado, como ejemplo, que "nada más tomando los datos del SOS Rioja de la última semana, se han producido tres accidentes con seis personas heridas", todas ellas en la rotonda de la calle Chile con la Circunvalación de Logroño. Ha señalado, junto a esta glorieta, otras tres en la ciudad "que son especialmente conflictivas": la de las calles Chile con Duques de Nájera, la rotonda de Alcampo "en la que cada vez se está produciendo mayor densidad de tráfico" y la de Avenida de Madrid con la gasolinera de Las Gaunas.

Ruiz Cazorla ha explicado que las 'turbo rotondas' fueron desarrolladas en el año 1998 en Holanda, "dando más fluidez y seguridad" a las glorietas. "La filosofía -ha resumido- es que hay que saber dónde se quiere ir al entrar en la rotonda".

Una vez que se conoce el destino "solo se trata de ponerse en el carril adecuado y seguirlo, porque no se puede cambiar, hay línea continua". De este modo, se usaría el carril exterior para salir por la primera y segunda salidas de la rotonda, y el interior para las salidas números tres y cuatro.

De este modo, ya que no hay que cambiar de carril, "se neutraliza el riesgo de golpe lateral y, además, el radio de curvatura -ya que la isleta central no es redonda- obliga a reducir la velocidad", lo que igualmente, incrementa la seguridad en la circulación. En 2009, estas 'turbo rotondas' llegaron a España "y ya existen en Asturias o Santander, con éxito considerable".

El edil del PSOE ha apuntado que estas 'turbo-rotondas' solucionarían muchos problemas y en este sentido, ha incidido en más datos: un 75 por ciento de los conductores no sabe circular correctamente en una rotonda; un 68 por ciento toma el carril inadecuado; un 77 por ciento no sabe distinguir entre cambio de sentido y de circulación; y un 20 por ciento no utiliza para nada el intermitente al entrar en una rotonda.

Además, ha recalcado que un 45 por ciento de los conductores, según datos de la DGT, usan el carril interior para salir de la rotonda y un 15 por ciento, incluso, hace las rotondas rectas, sin respetar ningún carril. "Estos comportamientos causan graves accidentes, siete de cada 100 muertos en accidentes es por alguno de estos sucesos", ha afirmado. Ha añadido también que "no haría falta más que una pequeña inversión para ponerlas en marcha", ya que solo habría que colocar "señalización muy específica, adecuar la pintura del suelo para los carriles y mejorar la iluminación".

De este modo, en la moción, se reclama que la Junta de Gobierno Local "realice un estudio de las principales rotondas de Logroño para mejorar su seguridad y, allí donde sea posible, realizar las actuaciones necesarias para colocar 'turbo rotondas'", y dar traslado de todo ello a Demarcación de Carreteras del Estado.