"Ayunar es cuestión de voluntad, el cuerpo se acostumbra"

Lahcen asegura que mantener el ayuno durante un mes sólo es duro los primeros días, "hasta que se acostumbra el cuerpo". Después, "hacer el Ramadán es cuestión de voluntad". Sin embargo, lo cierto es que seguir esta costumbre, "uno de los pilares de nuestra religión", no debe ser tarea fácil: tienen que abstener de comer, beber y mantener relaciones sexuales durante las horas de luz. Algo que, con la última ola de calor, ha sido especialmente complicado y más si trabajas al aire libre.

Lahcen tiene 23 años y trabaja en una empresa que asfalta carreteras, con lo han tenido que tomar precauciones el pasado mes, mientras celebraba el ayuno. "Me tenía que mojar la cabeza, usar crema y beber mucha agua". Ha contado además con la comprensión de sus jefes y compañeros: "Si necesito descansar, me permiten parar y estar a la sombra".

Cuando se pone el sol es cuando pueden comer y beber. Aprovechan para reunirse con la familia y amigos, lo que también puede suponer un pequeño hándicap en su jornada diaria. "Nos reunimos hasta tarde y nos metemos muy tarde en la cama, pero yo intento dormir el máximo de horas posibles".

Pese a que el ayuno terminó el pasado 25 de junio, será este sábado cuando la comunidad musulmana celebra el Eid, la fiesta final del Ramadán. Es uno de los eventos más importantes para los musulmanes en su calendario festivo.

FALTA DE INFORMACIÓN

En general, asegura que no ha notado prejuicios entre sus compañeros y amigos logroñeses, sólo curiosidad. "La gente te pregunta mucho, porque no lo han visto antes, pero no he notado rechazo, sólo desconocimiento y sorpresa". Y es que Lahcen se siente muy integrado y aceptado en Logroño. No en vano, es un logroñés más, puesto que lleva aquí desde que tenía año y medio y asegura no haber sentido discriminación por su religión.

"En La Rioja hay bastantes musulmanes y la sociedad es muy receptiva con nosotros". Lahcen sólo lamenta la generalización que a veces se hace con esta religión a raíz de los útimos atentados. "La gente que le echa la culpa a los musulmanes no lo hace por maldad, sino por falta de información. Nosotros lo sufrimos más que cualquier persona, porque matan en nombre de nuestra religión. Es un horror".