Cómo hablar de moda y no morir en el intento

El lenguaje de la moda no esta hecho para todos los públicos, muchos términos utilizados son palabras desconocidas y extrañas para la mayoría de nosotros. Algunos ya forman parte de nuestro día a día, como leggins, denim, o atelier, pero aún otros siguen siendo un misterio para muchos. Este post de fashiona2 va dedicado a todos los que sin apasionarnos la moda, queremos entenderla un poco mejor.

Estampados, cortes, siluetas, hasta algunas prendas de determinado color tienen su propio nombre. Es prácticamente imposible que en un sólo post os expongamos todos los términos que se usan a día de hoy en la moda, con lo fácil que eran antes...a la falda se le llamaba falda; al jersey lógicamente jersey; y a los pantalones cortos, pantaloneta, bueno este último término sólo se usa en La Rioja, somos precursores en eso de poner otros nombres a las prendas de vestir. A continuación te explicamos el significado de algunas de las palabras más vas a escuchar durante esta temporada:

Comenzamos con los estampados y tejidos. Los cuadros vichy, son los típicos cuadros de mantel de bodega o pizzería italiana. Herringbone son los que llevan un patrón de espiga y es similar a las espinas de una raspa de pescado. El animal print, son los estampados basados en la piel de los animales, los más comunes son cebra, leopardo, tigre…

¿Sabéis todos los nombres que existen para referirnos a todos los tipos de zapatos? En mi caso no es así, así que os presentaré los más conocidos… las deportivas de toda la vida se les llaman sneakers los zapatos con punta delantera son los stiletto. Los granny shoes, traducción literal del inglés, zapatos de abuela… no puedo estar más de acuerdo… unos zapatos inspirados en las zapatillas de ballet y luego… los peep toes, un tipo de zapato con una abertura en la punta.

En primavera y verano los tops son una prenda que nunca falla. Existen una gran variedad de tops, pero la tendencia más temida por nuestros padres se ha convertido en realidad. El bralette, un sujetador lencero sin aro, está de moda y además gusta lucirlo en público. Los crop tops son los reyes de los festivales de música y , a falta de tela, enseñan casi más de lo que tapan. Los tops con corte halter lucen mucho ahora, y se trata de aquellos tops que se atan en la nuca y deja al descubierto espalda y hombros, ¡un corte muy sensual!

Pantalones boyfriend son los típicos pantalones que le quitarías a tu novio, de ahí su nombre, su patrón está aplicado a la silueta femenina, aunque mantienen un estilo desenfadado y holgado se adaptan a las caderas . Los skinny son los pantalones ajustados y pitillos de toda la vida. Los pantalones palazzo son los que llevan triunfando varias temporadas, anchos, de tiro alto y pierna holgada. Y por último, pero no menos importantes, tenemos a los culotte, efectivamente, estás leyendo bien, CULOTTE. Yo los culotte, pensaba que era un tipo de ropa interior, pero no, son unos pantalones anchos cuya largura se extiende hasta la rodilla.

Para finalizar este post, queridos amigos y amigas, deciros que a lo largo de estos días me he enfrentado a un vocabulario nuevo y chocante que me sonaba a chino… Muchos por la traducción del inglés al castellano se pueden deducir rapidamente, aún así, os detallaré algunas palabras que son necesarias para entender la moda. El must have es la prenda que no puede faltar en tu armario, y suele ir acompañado de LBD ( Little black dress) un vestido negro básico que te puede apañar cualquier situación, desde una reunión hasta una cena. Las prendas overside , es decir, la ropa que es ancha y te queda suelta, y a su vez parece que llevas una talla más, están muy presentes en los armarios femeninos. Las it girls, son las chicas que marcan tendencia y su estilismo y su outfit (la ropa que llevan puesta) les hacen ser únicas y grandes referentes de la moda.