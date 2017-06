Tienes cinco minutos para arrepentirte y borrar un mensaje enviado por WhatsApp

Ya se sabía que WhatsApp se encontraba en periodo de pruebas para implantar la opción de eliminar mensajes enviados pero ahora parece confirmado ya de forma definitiva por lo que podría comenzar a utilizarse en los próximos días.

Esto supondrá un enorme alivio para quienes hayan vivido ya una de esas situaciones en las que envías al mensaje al destinatario o el grupo adecuado y luego pagas las consecuencias. Cuando se ponga en marcha esta opción, habrá cinco minutos para deshacer los mensajes enviados por error o por un arrebato.

Pero que nadie espere que no quede rastro. Al parecer, el destinatario recibirá un mensaje en el que podrá leer "este mensaje ha sido borrado". Además, hay otros 'peros'. La opción sólo podrá utilizarse cuando los dos dispositivos, emisor y receptor, utilicen la última versión de la aplicación. Por último, la persona que envía y borra el mensaje, no tendrá la certeza de que este haya sido eliminado ya que no recibirá ninguna notificación.

La forma de eliminar mensajes será muy sencilla. En dispositivos Android sólo habrá que pulsar sostenidamente el mensaje, de ahí a Menú y de ahí Recuperar. En iPhone aparecerá directamente la opción Recuperar cuando se pulse sobre el mensaje.