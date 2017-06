CCOO exige revalorizar las pensiones

La unidad y la movilización son claves para la defensa del sistema público de pensiones. Así lo han señalado esta mañana la Federación de Pensionistas y de Jubilados de CCOO tras entregar en la Seguridad Social un manifiesto en el que piden la revisión de las pensiones y del Pacto de Toledo.

Los pensionistas han defendido el sistema público de pensiones, "que es perfectamente sostenible, aunque para ello es necesario reforzar su estructura de ingresos". El Secretario General de esta federación en La Rioja, José María Pareja, ha explicado que son necesarias medidas porque "si no, no va a haber dinero y este gobierno no tiene interés en que esto se solucione".

Sobre esto, Maribel Zaldívar, también de la ejecutiva ha señalado: "nos dicen que no llegan los fondos, pero lo que hay es un problema de mala distribución".

La principal medida para garantizar un sistema de pensiones estable es la creación de empleo y que este sea de calidad, junto con otras medidas complementarias, como el incremento coyuntural en dos puntos de la cotización, el aumento de las bases máximas de cotización, la equiparación de bases medias de cotización del Régimen de Autónomos y Régimen General, la asunción por parte del Estado de los gastos de administración de la Seguridad Social y la lucha contra el fraude y la economía sumergida, entre otras.

La entrega de este manifiesto se ha ha hecho en toda España a la vez con la intención de que se les escuche y luchar porque "las revisiones sobre las futuras pensiones sean lo menos gravosas posibles".