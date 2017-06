El sueño acaba sin premio

La afición najerina es así. Que no se asciende, lo celebra en multitud agradeciendo a su equipo el haber llegado hasta el final. El San Francisco había sido tomado por los blanquiazules. No hay palabras. Con los futbolistas y cuerpo técnico destrozados por la oportunidad perdida, la hinchada no paró de animar y gritar. Dio igual la derrota por 3-1 y lo que había sucedido antes. Era momento de dar las gracias por una temporada mágica en la que se ha tocado con los dedos la Segunda B. Una auténtica lástima para un bloque que demostró más cosas en los 180 minutos.

Salió con más ganas la Peña Sport, queriendo imponer su idea, la de meter a su rival en su campo para, por insistencia, tratar de generar ocasiones. Además, el hecho de que los navarros jugaran con el viento a favor, de primeras, podía favorecer a los locales. No hacia falta combinar. Suficiente con balón largo, peinada y Gilés, a la media vuelta chutaba fuera.

Un susto que insufló ánimos a un Náxara que fue quitándole el respeto a la cita. Hacía falta. Y eso que Toni, de falta lateral, obligó a Raúl Heras a despejar a córner. A partir de entonces, los de Diego Martínez -ausente en el banquillo por sanción- encontraron la vía de dar tres pases seguidos, de hacer daño a la espalda de un zaga que sufría cuando Orodea cogía el esférico con espacios.

Pablo y Quirino amenazaban por los costados, mientras que Javi Martínez y Orodea hacían daño. Faltaba que pisara área Achi. Lo hizo en conducción y superando a De Frutos para después hacer el pase de la muerte para que Javi Martínez fusilara a Calvo y pusiera a los najerinos en Segunda B. Debía aprovechar el descontrol de los tafalleses y Orodea pudo encarrilar el ascenso, pero no se lo creyó y acabó tirando alto.

Estaba el partido en fase de sentenciar. No lo aprovechó el bloque riojano que no terminaba las jugadas y sufrían en las transiciones.

Úriz aprovechaba un mal despeje de Sabando y obligaba a Raúl Heras a lucirse. Se empezaban a cambiar las tornas y la Peña Sport, que había pasado un mal momento, se recomponía con la pelota. Y en una mala decisión de Achi en el pase en una contra tres para tres se generó el gol del empate. Úriz la ponía desde la izquierda, Gilés la dejaba pasar y Maeztu igualaba la eliminatoria un poco antes del descanso. Un intermedio deseado por un Náxara al que, como en el arranque, le costaba triangular.

Empezaba la segunda mitad con ocasiones, un tiro de Maeztu y una contra de Javi Martínez, anulada por fuera de juego. Entre los miedos por hacerse con el cuero, un erróneo despeje de Sabando permitía un gran oportunidad a Gilés, que la enganchó con todo y se fue arriba.

Momento de respetos y miedos a fallar. Con esa tónica, cualquier contra se convertía en peligro. Así que las transiciones ofensivas eran el modo de intimidar, aunque sin que las oportunidades pudieran romper el equilibrio.

Diego Martínez quitaba a Sabando para hacer daño por los extremos con Lozano y después con Rojo, pero la aparición de Lacruz dio alas a los suyos. Además, sufría en el juego aéreo un Náxara que veía como Gilés marcaba aunque la acción fue anulada por falta a Heras. Un aviso de lo que sucedería instantes después cuando un centro desde la derecha era rematado al fondo de la red por Gilés.

Apenas restaban 7 minutos para buscar un tanto que acercara a la gloria a un Náxara que lo intentó hasta el final. Incluso Raúl Heras subió a la desesperada en un córner que se transformó en el 3-1 tras una concatenación de infortunios. Ahí murió el partido y la eliminatoria. Pero la afición blanquiazul no abandonó a los suyos y, en vez de lamentar la derrota, cantó, vitoreó, aplaudió yse volcó con sus jugadores y su cuerpo técnico. Afición y plantilla demostraron que la unión va más allá del fútbol.

FICHA TÉCNICA

Peña Sport: Calvo; Samuel, Jonathan, Iván, De Frutos; Héctor, Xabi Calvo (Mario, min. 69); Toni, Maeztu, Úriz (Lacruz, min. 78); y Gilés.

Náxara: Raúl Heras; Quirino (Muri, min. 87), Sabando (Lozano, min. 71), Nika, Pablo; Emilio, Miguel; Achi, Javi Martínez, Javito; y Orodea (Rojo, min. 81).

Goles: 0-1, min. 26: Javi Martínez. 1-1, min. 38: Maeztu. 2-1, min. 83: Héctor. 3-1, min. 93: Gilés.

Árbitro: Gutiérrez Borjabad (Comité Madrileño). Expulsó al local Maeztu por doble amarilla (min. 88). Amonestó a los locales Jonathan (min. 19), Úriz (min. 31), Iván (min. 58), Héctor (min. 70) y Gilés (min. 93) y a los visitantes Sabando (min. 52), Rojo (min. 86) y Javito (min. 88).

Incidencias: 2.500 espectadores en San Francisco en el partido de vuelta de la ronda final de fase de ascenso a Segunda B.