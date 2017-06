¿Cuáles son los delitos penales económicos más habituales?

Los delitos penales económicos cada vez son más frecuentes en nuestro país. Una sentencia favorable puede depender, en gran medida, de contar con abogados especializados y expertos en este tipo de delitos.

Existen delitos penales y existen delitos económicos. Pero también hay delitos penales económicos, una tipología que cada vez se da con más frecuencia en los juzgados de nuestro país.

La tipología de cada uno de los delitos aparece fielmente plasmada en nuestro Código Penal. Los delitos penales son muy amplios y, en función de su naturaleza y consecuencias, pueden representar para el condenado penas de multa, reclusión o inhabilitación. Dentro de los delitos penales se encuentran los delitos penales económicos, que están recogidos en nuestra jurisdicción en el Título XIII, epígrafe 'Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico'.

En todos los delitos económicos hay unos elementos comunes, que son intencionalidad (voluntad expresa para cometerlos), lucro (beneficio ilícito en detrimento de otras personas) y engaño.

La complejidad de los delitos penales económicos implica la necesidad de contar con abogados penalistas especializados y con amplia experiencia. Los abogados de delitos económicos deben estar preparados para defender a sus clientes ante acusaciones de fraude fiscal, blanqueo de capitales o fraude societario, que implican muchas ramificaciones e investigaciones. Además, suelen afectar no solo a personas físicas, sino también a personas jurídicas, con lo que el proceso se complica mucho más a la hora de discernir posibles responsabilidades.

Delitos fiscales, fraudes, delitos de apropiación indebida y blanqueo de capitales

En los últimos años el número de delitos fiscales, fraudes, delitos de apropiación indebida y blanqueo de capitales han aumentado en nuestro país de forma muy significativa, como reflejan diariamente las portadas de los periódicos.

En parte, el incremento de este tipo de delitos se debe a la reciente reforma del Código Penal, que ha permitido también investigar a empresas o personas jurídicas, además de a las personas físicas.

Los abogados de delitos económicos cobran un papel aún más fundamental no solo a la hora de representar a las empresas ante posibles acusaciones, sino también para anticipar situaciones de riesgo, prevenir posibles delitos. Estos abogados altamente cualificados se ocupan de formar a empresarios y directivos en códigos de buena conducta y velan por el cumplimiento de la ley en dichas empresas. El sistema de cumplimiento de las normas por parte de las empresas recibe el nombre de 'compliance' y es fundamental para evitar responsabilidades penales. Los directivos deben estar cada vez más comprometidos en establecer un sistema eficaz de 'compliance', asesorados por abogados penales expertos en delitos económicos.

Los delitos fiscales son cometidos al omitir una obligación inherente a personas y empresas: declarar los ingresos percibidos a la hacienda pública. Esta omisión es constitutiva de delito y no solo de infracción cuando las cantidades defraudadas excedan los 120.000 euros. Además, para que se considere un delito con posibles penas de cárcel es imprescindible que el defraudador haya tenido intención de evitar el pago. En la labor de los abogados penales está demostrar que no ha habido intención e intentar llegar a acuerdos con la fiscalía para evitar el ingreso en prisión de sus defendidos, según los casos. Numerosas personalidades públicas han sido imputadas por delitos fiscales en los últimos años, siendo muy recientes los casos de conocidos astros del balón.

Los fraudes son delitos muy variados, que tienen como denominador común el engaño para alcanzar un lucro indebido. Entre los tipos de fraude destacan el fraude fiscal o el fraude en seguros, uno de los más comunes. El fraude en seguros es realizado de forma cada vez más frecuente por bandas criminales organizadas. La automoción es el sector más afectado por esta clase de fraudes.

Los delitos de apropiación indebida ocurren cuando hay una apropiación ilegal de bienes patrimoniales, dinero o activos. Una persona (que puede ser un administrador, socio, etc.) traiciona la confianza de otra, apropiándose de bienes que no le pertenecen. Aunque es corriente que exista una relación de confianza entre defraudador y víctima, no es necesaria para la consideración de este delito. Sí es imprescindible la voluntad dolosa de obtener un beneficio propio con daño a otra persona. La pena para este delito es de seis meses a tres años de prisión. En el pasado, este delito era tipificado como estafa pero recientes reformas del Código Penal le confirieron personalidad propia.

El blanqueo de capitales se produce cuando se trata de encubrir mediante operaciones financieras el origen criminal o ilegal de fondos. Las autoridades han extremado en los últimos tiempos las medidas para controlar el blanqueo de capitales realizando auditorías de prevención de blanqueo de capitales a entidades como aseguradoras, servicios de inversión o promotores inmobiliarios, entre otros. Para atender adecuadamente a estas peticiones de auditorías son necesarios abogados especializados en blanqueo de capitales.