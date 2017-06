La riojana Silvia Hernández Bretón, en el Top 100 Mujeres Líderes en España en 2017

#3

ramona 24/06/2017 22:43h

Igual se piensan que por poner a 100 en vez de sólo a una como modelo, no nos damos cuenta de que el Estado feminista (o mejor dicho neopatriarcado) tiene un modelo único de mujer (el que le conviene en este momento y en estas circunstancias) que pretende imponer (o manufacturar). No todas somos feministas, no somos todas idiotas.

