Afecciones este fin de semana en el autobús urbano

Este fin de semana, sábado 24 y domingo 25 de junio, se producirán diversas afecciones en el transporte urbano de la ciudad por diferentes actividades programadas en la ciudad.

En concreto, este sábado, con motivo de una manifestación que tendrá lugar en horario de 20,00 a 23,30 horas, se realizarán los siguientes desvíos en los itinerarios del servicio de transporte público urbano:

Línea 1. Hospital San Pedro - Lardero: av. de Colón - plaza de Europa - c/ Duques de Nájera - c/ Gral. Vara de Rey

Línea 2. Yagüe - Varea: av. Gran Vía Juan Carlos I - av. de Colón - av. de la Paz.

Varea - Yagüe: av. de la Paz - av. de Colón - plaza de Europa - c/ Duques de Nájera - av. de Burgos

Línea 3. Las Norias - Villamediana: av. Gran Vía Juan Carlos I - c/ Gral. Vara de Rey

Villamediana - Las Norias: c/ Gral. Vara de Rey - c /duques de Nájera - c/ Carmen Medrano

Línea 4. Palacio de Congresos - Pradoviejo: av. Jorge Vigón - av. de Colón - plaza de Europa - c/ Duques de Nájera - c/ Chile

Línea 5. Madre de Dios - Valdegastea: av. de la Paz - av. de Colón - plaza de Europa - c/ Duques de Nájera

Valdegastea - Madre de Dios: c/ Duques de Nájera - c/ Gral. Vara de Rey - av. Jorge Vigón - c/ Villamediana - av. de Colón - av. de la Paz

Línea 6. Centro - El Cortijo: av. Jorge Vigón - av. de Colón - av. de Doce Ligero de Artillería - c/ Madre de Dios - c/ San Francisco - c/ San Gregorio - c/ del Norte - plaza Alférez Provisional - c/ Antonio Sagastuy

Línea 9. Pradoviejo - Las Norias: c/ Gral. Vara de Rey - av. Jorge Vigón - c/ Villamediana - av. de Colón - av. de Doce Ligero de Artillería - c/ Madre de Dios - c/ San Francisco - puente de Piedra

Las Norias - Pradoviejo: puente de Piedra - av. Viana - av. de Navarra - c/ Capitán Gaona - c/ San Francisco - c/ Madre de Dios - av. de Doce Ligero de Artillería - av. de Colón - plaza de Europa - c/ Duques de Nájera

Línea 10. El Arco - Hospital San Pedro: av. Gran Vía Juan Carlos I - av. Jorge Vigón - c/ Villamediana - av. de Colón - av. de la Paz

Hospital San Pedro - El Arco: av. de la Paz - av. de Colón -plaza de Europa - c/ Duques de Nájera

Los autobuses pararán en todas las paradas que se encuentren a lo largo de su itinerario alternativo, aun no perteneciendo a su línea. Dichos autobuses recuperarán su itinerario habitual conforme se vayan abriendo al tráfico las vías por las que circulan normalmente. Se atenderán en todo momento las instrucciones de Policía Local.

El recorrido de la manifestación transcurrirá por las siguientes calles: Plaza de Mercado, Portales, Muro del Carmen, Vara del Rey, Gran Vía, Benemérito C. Guardia Civil, Murrieta, Portales y Plaza del Mercado.

Con motivo de la celebración de la prueba deportiva I Cicloturista La Rioja 2017, el servicio municipal de transporte público urbano puede verse afectado por pequeñas retenciones puntuales al tráfico este domingo 25 en horario de 7,55 a 8,05 horas (salida plaza del Ayuntamiento) y 12,30-14,30 horas (llegada plaza del Ayuntamiento).